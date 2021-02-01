Covid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri kısıtlamaları protesto etti: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri, aylardır yürürlükte olan kısıtlamalara karşı başkent Budapeşte'de bir protesto gösterisi düzenledi.

Pazar günü Budapeşte'nin en turistik bölgesi olan "Kahramanlar Meydanı'nda" toplanan birkaç yüz restoran ve kafe sahibi, önlemlerin gevşetilmesini, gıda ve eğlence hizmeti veren bu tür işyerlerinin tümden olmasa bile belli saatlerde halka açılmasını talep ettiler.

Son zamanlarda bu tür protestolar sadece başkent Budapeşte'de değil, ülkenin diğer bazı şehirlerinde de görülmeye başlandı.

Aylardır uygulanan önlemler paketine göre Macaristan'da tüm restoranlar, bar ve kafeler işyeri içinde hizmet sunamıyorlar. Sadece evlere paket servisi için izin alabilen bu işyerleri bu hizmeti de ancak akşam saat 19:00'a kadar verebiliyorlar. Çünkü saat 20:00'den itibaren yine önlemler paketine göre tüm ülkede sokağa çıkma yasağı başlıyor.

'**Bıçak kemiğe dayandı**'

Restoran sahipleri ise bu koşullarda işyerlerini ayakta tutma güçleri kalmadığını, devletin kendilerine yeterli maddi destek vermediğini ve bu durumda da ailelerinin ekmek kapısı olan işyerlerini "yasağa rağmen" açmaktan başka çareleri kalmadığını söylüyorlar. Sektör temsilcilerine göre artık "Bıçak kemiğe dayandı".