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Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı

25.12.2020 05:36 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkeleri Meksika, Şili ve Kosta Rika'da Perşembe günü kitlesel koronavirüs aşı programı başlatıldı. Kıtada ilk aşı Meksika'da bir yoğun bakım hemşiresine vuruldu.

Güney Amerika ülkeleri Meksika, Şili ve Kosta Rika'da Perşembe günü kitlesel koronavirüs aşı programı başlatıldı.

59 yaşındaki Meksikalı hemşire María Irene Ramirez, Güney Amerika kıtasında aşılanan ilk kişi oldu. Ramirez, başkent Mexico City'deki Ruben Leñero Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin başhemşiresi olarak görev yapıyor.

Meksika, Pfizer-BioNTech aşısından 30 milyon doz satın aldı ve aşıların ilk bölümü 3 bin doz halinde Çarşamba günü üretim yeri olan Belçika'dan ülkeye ulaştı.

Şili ve Kosta Rika'da da Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor.

Bir diğer kıta ülkesi Arjantin ise Rusya'dan Sputnik V aşısını satın aldığını ve Perşembe günü itibarıyla 300 bin doz aşının başkent Buenos Aires'e ulaştığını duyurdu.

91 yaşındaki Elizabeth Castillo, Kosta Rika'da ilk aşılanan kişi oldu.

2021'in ilk çeyreğine kadar sağlık çalışanlarının aşılanması hedefleniyor

İlk aşı, Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un canlı yayımlanan konuşmasıyla birlikte vuruldu.

Hükümet, 2021'in ilk çeyreği tamamlanana kadar ülkedeki tüm sağlık çalışanları aşılamayı hedefliyor.

Ülke ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından en fazla koronavirüsölüm sayılarına sahip.

Pfizer aşısının ilk partisi Şili'de başkent Santiago'daki havalimanına gelmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Meksika'da 1,3 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 120 binden fazla insan da koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Şili'de 600 bine yakın tespit edilmiş koronavirüs vakası ve 16 bin 300'den fazla ölüm var.

Kosta Rika'da vaka sayısı 163 bini geçmiş durumda ve toplamda da 2 binden fazla insan koronavirüs sebebiyle öldü.

Kıtada en kötü tabloya sahip ülkelerden Arjantin'de de 1,6 milyon insanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam vefat sayısı ise 42 bin 300'ü geçti.

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