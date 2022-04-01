Covid: Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor?

Pandeminin ilk günlerinde koronavirüse ikinci kez yakalanmak nadiren gerçekleşiyordu.

Artık öyle değil, özellikle Kasım 2021'de Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla.

Bir yandan Omicron varyantının daha önce hastalığa yakalanmış kişide oluşan bağışıklığı sinsice geçebiliyor. Öte yandan bu bir sayı oyunu. Pek çoğumuz zaten bir noktada enfekte olduk. Artan sayılar ikinci kez yakalananları da içeriyor.

Koronavirüse tekrar yakalanan kişiler çok da hasta olmadan enfeksiyonu atlatabiliyor.

İkinci kez koronavirüse yakalanmak ne kadar olası?

Pek çok kişi soğuk algınlığı semptomlarına sebep olan başka koronavirüslere yakalanabiliyor. Çünkü bağışıklığın düşmesiyle koronavirüs tekrar etkili olabiliyor.

Koronavirüse tekrar yakalanma oranı Kasım 2021'den önce yüzde 1'den düşüktü.

Ancak daha sonra, önceki varyantlara benzemeyen Omicron ortaya çıktı. Bu varyant vücudun önceki Covid-19 enfeksiyonu sırasında oluşturduğu savunma mekanizmasını daha rahat aşabiliyor.

Dolayısıyla bu yılki vaka sayıları pandeminin başlarına göre 10 kat daha fazla.

Omicron'un yeni versiyonunun farkı ne?

BA.2 olarak bilinen yeni "bahar" Omicron'u İngiltere'yi rekor seviyelere döndürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre 14 Mart haftası İngiltere'de yaklaşık olarak her 16 kişiden birinde koronavirüs vardı.

Bu versiyon "Noel" Omicron'una (BA.1) benzer ancak daha etkili.

Eğer geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandıysanız bu çok büyük olasılıkla Omicron'un bir versiyonuydu ve bu size Omicron'un başka tiplerine karşı iyi bir koruma sağlamış olmalı.

İkinci kez Omicron'a yakalanma olasılığı nadir ancak olası. Genelde genç insanlarda ya da aşı olmamış kişilerde görülüyor.

Laboratuvar araştırmaları gösteriyor ki Omicron geçirmiş ve aşılı olan kişilerin vücudu bir sonraki enfeksiyona karşı sadece koronavirüse yakalanmış ancak aşı olmamış kişilere oranla çok daha güçlü.

İngiltere'de yeni yılın başından bu yana yaklaşık 4,5 milyon insan Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırdı. Buna ek olarak 2 milyon kişi de ikinci doz aşı oldu.

D**aha çok hasta eder mi?**

Şimdiye kadar görülen o ki hastaneye yatma oraları BA.2 versiyonunda BA.1'e oranla daha fazla değil.

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Eleanor Riley, "Pozitif çıksanız bile bu Covid-19'la aynı etkiyi yapmayacak. Bu virüsün burun ve boğazınızda olması demek" diyor.

Aşının ya da daha önce hastalığı geçirmenin sağladığı koruma, virüse yakalanmayı ya da vücudun zarar görmesini engellemekten çok virüsü burun ve boğazda tutuyor.

Riley, "Eğer pozitif çıktıysanız ve iyi hissediyorsanız düşünmeniz gereken şey daha zayıf başka birine bulaştırıp bulaştırmadığınız olmalı" diyor.

Enfeksiyon, özellikle bağışıklık sisteimi düşük kişilerde ya da başka bir rahatsızlığı olanlarda hala hastaneye yatmalara sebep olabilir.

Fakat İngiltere'deki rekor seviyedeki vaka sayılarına rağmen Ocak ayındakinden daha az kişi hastanede tedavi görme ihtiyacı duyuyor.

