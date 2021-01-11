Covid nedeniyle koku duyusunu yitirdiği için evinde çıkan yangından şans eseri kurtuldu

30 yaşındaki Rus jimnastikçi Daria Valeryevna Shkurikhina 7 Ocak günü çıkan yangında evini kaybetti.

Rus jimnastikçi şans eseri kurtuldu.

Kazandığı altın madalyayı yangından kurtarabildi.

Komsomoskaya’nın haberine göre evde yangın çıktığını fark eden Daria dışarı koşup komşulardan yardım istedi.

Daria, koronavirüs nedeniyle koku duyusunu kaybettiği için, evdeki dumanları görene kadar yangını fark edemedi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak altın madalyalı jimnastikçinin yaptığı açıklamaya göre Noel nedeniyle yatak odasında mum yakmıştı.

Yangında yatak odası tamamen yok oldu.

Madalyalı jimnastikçi evsiz kaldı.

Daria, koronavirüse yakalandığı için koku duyusunu yitirmişti.

Yangın hakkında konuşan Daria “Yaşadıklarımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nerede yaşayacağımı ve ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Yangında yok olan evde çekilen görüntülerde Daria’nın 2008 Pekin Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyanın da şans eseri kurtulduğu görülüyor. Rus basınına konuşan jimnastikçi “Önemli olan yaşamak” dedi.