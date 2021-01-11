Covid nedeniyle koku duyusunu yitirdiği için evinde çıkan yangından şans eseri kurtuldu

30 yaşındaki Rus jimnastikçi Daria Valeryevna Shkurikhina 7 Ocak günü çıkan yangında evini kaybetti.
Rus jimnastikçi şans eseri kurtuldu.
Kazandığı altın madalyayı yangından kurtarabildi.
Komsomoskaya’nın haberine göre evde yangın çıktığını fark eden Daria dışarı koşup komşulardan yardım istedi.
Daria, koronavirüs nedeniyle koku duyusunu kaybettiği için, evdeki dumanları görene kadar yangını fark edemedi.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak altın madalyalı jimnastikçinin yaptığı açıklamaya göre Noel nedeniyle yatak odasında mum yakmıştı.
Yangında yatak odası tamamen yok oldu.
Madalyalı jimnastikçi evsiz kaldı.
Daria, koronavirüse yakalandığı için koku duyusunu yitirmişti.
Yangın hakkında konuşan Daria “Yaşadıklarımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nerede yaşayacağımı ve ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.
Yangında yok olan evde çekilen görüntülerde Daria’nın 2008 Pekin Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyanın da şans eseri kurtulduğu görülüyor. Rus basınına konuşan jimnastikçi “Önemli olan yaşamak” dedi.
Olimpiyatlardaki başırılı performansı nedeniyle yaşadığı daire 73 yaşındaki eski Nizhny Novgorod Oblast valisi Valery Shantsev tarafından Daria’ya hediye edilmişti. Yangının ardından kalacak yer arayan madalyalı atlet yardım çağrısında bulundu.
Daria, 2006’da Moskova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda üç altın madalya, 2008’de İtalya’da düzenlenen şampiyonadan ise iki altın madalya kazandı, ayrıca 2007’de Yunanistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndan da üç altın madalya kazandı.
Madalyalı atlet evsiz kaldı.
Daria’nın çok sayıda altın madalyası bulunuyor.
Daria’nın çok sayıda altın madalyası bulunuyor.
Rusya’nın Noel gününde çıkan yangında evini kaybetti.
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