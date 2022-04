COVID Olan BM Yetkilisi Türkiye Seyahatini İptal Etti

NEW YORK - Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu hafta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Griffiths bugün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere evsahipliği yapan İstanbul'daki sürecin devam ettirilmesi için 20-21 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacağını açıklamıştı. Griffiths'in temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmesi planlanıyordu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Griffiths, “Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin pozitif çıktığını söylediğim için üzgünüm. Sağlık rehberi kuralları çerçevesinde, seyahatimi iptal edip, evde izolasyondayım. Dünyada pek çok kişinim sahip olamadığı bir fırsat olan tüm aşılarımın yapıldığı için minnettarım” dedi.

Savaşın başlamasıyla birlikte hem Rusya hem de Ukrayna’da taraflar arasında ateşkes sağlanması için temaslarda bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, müzakerelere evsahipliği yapma ihtimalini görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

New York’ta bugünkü basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes müzakereleriyle ilgili görüşlerini belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Türkiye’nin her iki tarafa olan yaklaşımıyla, arabuluculuğa soyunabileceğinin işaretini verdiğini ve çok değerli bir rol üstlendiğini, dileğinin İstanbul’da kurulan müzakere masasının sürmesi olduğunu belirtmişti. Griffiths, “20-21 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Türkiye, her iki tarafa da bu görüşmeler için gerçekten değerli ve yararlı bir evsahibi olarak kendini gösterdi. Müzakere masasının kurulması için taraflara en fazla yaklaşan ülke Türkiye oldu. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekten klasik bir müzakere masası kurulmamış olsa da müzakere masasının kurulması için taraflara şimdiye kadar en fazla Türkler yaklaşabildi. Bu Türkiye için çok önemli. Bu nedenle çok iyi çalışıyorlar. Türkiye'nin İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'yı biraraya getirdiği görüşmeler son derece akıllıca yapıldı. Türkiye’nin müzakerelere evsahipliği yapmaya devam etmesini diliyorum” diye konuşmuştu.