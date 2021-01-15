Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

Bir sağlık çalışanı, yaygın olarak paylaşılan bir video klibinde internet üzerinden yardım çağrısı yaparak "Korkunç durumdayız. Birimimizde bugün oksijen tamamen bitti. Bir çok insan ölüyor. Eğer elinizde oksijen varsa lütfen hastaneye getirin" diyor.

Folha de Sao Paulo gazetesi, oksijen yokluğunda sağlık personelinin hastaları hayatta tutabilmek için umarsızca elleriyle havalandırma yapmaya çalıştıklarını yazdı.

Amazonlar Eyaleti Sağlık Bakanı Marcellus Campelo, bölgede üretilenin üç katı oksijene ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek yardım çağrısı yaptı.

Brezilya, koronavirüs salgınında ABD'den sonra en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 205 bin kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da kısa süre önce koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir çeşidi keşfedildi.

Salgının birinci dalgasında da büyük can kaybı yaşanan Amazon bölgesi, ikinci dalgadan da çok kötü etkilendi.

Morglarda yer kalmadığı için, olağanüstü hal ilan edilen bölgeye geçen hafta soğutmalı konteynerler gönderildi.

Amazonlar Eyaleti Valisi Wilson Lima da eyaletin salgının başından bu yana en kritik noktaya geldiğini söyleyerek gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Brezilya'daki bilim insanları koronavirüsün ülkede ortaya çıkan yeni mutasyonunun İngiltere ve Güney Afrika'da görülen diğer iki önemli mutasyondan farklı olduğunu ama aynı şekilde bulaşıcılık özelliğinin artmış görünmesinin kaygı verici olduğunu söylüyorlar.