HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

15.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid ölümlerinde ikinci sıradaki Brezilya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı başladı

Amazonlar'daki Manaus kentindeki hastanelerde vaka ve yoğun bakım sayısının hızla yükselmesiyle kapasitelerini aşan hastanelerde artık oksijenin tükendiği ve durumun çok vahim olduğu bildiriliyor.

Brezilya'nın Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde koronavirüs salgınının çok hızlı yayılması nedeniyle kapasiteleri zorlanan hastaneler**, Covid-19 hastalarına oksijen vermekte sıkıntı yaşamaya başladı.**

Amazonlar Eyaleti Sağlık Bakanı Marcellus Campelo, bölgede üretilenin üç katı oksijene ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek yardım çağrısı yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fiocruz-Amazonia Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nden Jessem Orellana, Manaus'ta bazı hastanelerde oksijen kalmadığını söyledi.

Jessem Orellana, "Manaus'ta bazı merkezler hastaların nefessiz kaldığı odalara dönüşüyor" dedi.

Brezilya medyasında da kentte hastanelerde yaşanan sıkıntıları yansıtan haberler yer alıyor.

Folha de Sao Paulo gazetesi, oksijen yokluğunda sağlık personelinin hastaları hayatta tutabilmek için umarsızca elleriyle havalandırma yapmaya çalıştıklarını yazdı.

Bir sağlık çalışanı, yaygın olarak paylaşılan bir video klibinde internet üzerinden yardım çağrısı yaparak "Korkunç durumdayız. Birimimizde bugün oksijen tamamen bitti. Bir çok insan ölüyor. Eğer elinizde oksijen varsa lütfen hastaneye getirin" diyor.

Manaus kentindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı had safhada

Brezilya, koronavirüs salgınında ABD'den sonra en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 205 bin kişi hayatını kaybetti.

Amazonlar valisi salgında çok kritik bir aşamaya gelindiğini söyleyerek gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

Brezilya'da kısa süre önce koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir çeşidi keşfedildi.

Salgının birinci dalgasında da büyük can kaybı yaşanan Amazon bölgesi, ikinci dalgadan da çok kötü etkilendi.

Morglarda yer kalmadığı için, olağanüstü hal ilan edilen bölgeye geçen hafta soğutmalı konteynerler gönderildi.

Amazonlar Eyaleti Valisi Wilson Lima da eyaletin salgının başından bu yana en kritik noktaya geldiğini söyleyerek gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Brezilya'daki bilim insanları koronavirüsün ülkede ortaya çıkan yeni mutasyonunun İngiltere ve Güney Afrika'da görülen diğer iki önemli mutasyondan farklı olduğunu ama aynı şekilde bulaşıcılık özelliğinin artmış görünmesinin kaygı verici olduğunu söylüyorlar.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldiKeşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?

En Çok Okunan Haberler

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Hollanda hükümeti istifa etti!

Hollanda hükümeti istifa etti!

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.