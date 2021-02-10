Covid: Oxford araştırmasına göre astım ilaçları Covid-19'dan hastaneye yatış riskini azaltabilir

Araştırmacıların söz konusu çalışma için başlangıç noktası, astım ilacı kullanan kişilerin Covid-19 hastalığını diğer hastalara göre daha hafif atlatmasına ilişkin gözlemler oldu. Steroid içeren solunum yolu ilaçlarını düzenli kullanan bireylerde, Covid-19'dan dolayı hastaneye başvurma oranlarının görece düşük olması araştırmacıların dikkatini çekti.

Oxford Üniversitesi'nin 146 hastanın 28 gün boyunca izlenmesiyle yapılan çalışmasında, budesonit maddesinin solunum yoluyla alınması, yoğun bakım ya da hastaneye yatış riskini diğer hastalara göre yüzde 90 oranında azalttı.

Araştırma, kronik akciğer rahatsızlıkları ve astımın tedavisinde kullanılan ve budesonit etken maddesine sahip ilaçlarla gerçekleştirildi.

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, astım için kullanılan ilaçların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azalttığı, tedavi süresini de kısalttığı tespit edildi.

Varılan sonuçlara göre, budesonit maddesini kullanan hastalarda yüksek ateşin daha hızlı düşürüldüğü ve semptomların daha hafif seyrettiği belirlendi.

Çalışmada yer alan araştırmacı Mona Bafadhel, "Yaygın şekilde ulaşılabilen ve güvenilir bir ilacın, salgın süresince hastanelerde karşılaştığımız yükü azaltabileceğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde duyurulan çalışmanın sonuçları henüz akademik bir yayın haline getirilmedi ancak Covid-19 ve benzeri hastalıkların tedavisinde umut veren bir gelişme olarak yorumlandı.

Bir yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında şu ana kadar 2 milyon 300 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

2020 yılının son aylarına damga vuran aşı çalışmaları, salgından çıkış yolu olarak umut vermiş olsa da, ülkeler henüz aşı programlarında yolun başında görünüyor. Birçok yoksul ülkenin aşıya erişimi ise hala sağlanmış değil.

Tedavi seçenekleri çeşitleniyor

Aşı çalışmalarının yanı sıra, hastalığı tedavisinde kullanılabilecek yöntemler de zaman içerisinde çeşitleniyor.