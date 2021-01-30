Covid: Pandeminin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi

Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşamıyorlar. İçlerinden çok azı bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat virüsün toplumsal yaşamda yarattığı değişimler, çocukları üzerinde ciddi yıkıcı etkiler bırakıyor.

Bunlar arasında akıl sağlığı sorunları yaşama, daha fazla istismara maruz kalma ve bebeklerin gelişimlerinin sekteye uğraması yer alıyor.

'OKULLARI KAPATMAK HAYATLARI KAPATIYOR'

Okulların kapanması çocukların eğitimine zarar veriyor. Ancak okullar çocuklar için sadece birer eğitim yuvası değil. Aynı zamanda sosyalleşme, duygusal gelişim ve bazı çocuklar için de sorunlu ailelerinden kaçış imkanı sunuyor.

İngiltere'deki Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden Prof. Russell Viner, bu ay milletvekillerine yaptığı sunumda "Okulları kapadığımızda çocukların hayatını da kapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Viner pandeminin çocuklara izolasyondan uyku problemine, yalnızlıktan fiziksel aktivite eksikliğine kadar çeşitli zararlar verdiğini söyledi.

Pandemi boyunca çocukları etkileyen tek olay okulların kapanması değildi. Ailelerin karşı karşıya kaldığı stres, artan işsizlik, finansal belirsizlik ve sokağa çıkma kısıtlamaları hanelerde gergin anlar yaşanmasına neden oldu.