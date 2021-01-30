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Covid: Pandeminin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi

30.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Covid: Pandeminin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi

Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşamıyorlar. İçlerinden çok azı bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat virüsün toplumsal yaşamda yarattığı değişimler, çocukları üzerinde ciddi yıkıcı etkiler bırakıyor.

Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşamıyorlar. İçlerinden çok azı bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat virüsün toplumsal yaşamda yarattığı değişimler, çocukları üzerinde ciddi yıkıcı etkiler bırakıyor.

Bunlar arasında akıl sağlığı sorunları yaşama, daha fazla istismara maruz kalma ve bebeklerin gelişimlerinin sekteye uğraması yer alıyor.

'OKULLARI KAPATMAK HAYATLARI KAPATIYOR'

Okulların kapanması çocukların eğitimine zarar veriyor. Ancak okullar çocuklar için sadece birer eğitim yuvası değil. Aynı zamanda sosyalleşme, duygusal gelişim ve bazı çocuklar için de sorunlu ailelerinden kaçış imkanı sunuyor.

İngiltere'deki Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden Prof. Russell Viner, bu ay milletvekillerine yaptığı sunumda "Okulları kapadığımızda çocukların hayatını da kapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Viner pandeminin çocuklara izolasyondan uyku problemine, yalnızlıktan fiziksel aktivite eksikliğine kadar çeşitli zararlar verdiğini söyledi.

öğrenciler

Pandemi boyunca çocukları etkileyen tek olay okulların kapanması değildi. Ailelerin karşı karşıya kaldığı stres, artan işsizlik, finansal belirsizlik ve sokağa çıkma kısıtlamaları hanelerde gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

İngiltere'de yalnız hisseden çocukların telefonda aldığı destek, pandemi başlangıcından bu yana yüzde 10 arttı.

2009'dan beri bu hatta gönüllü olarak çalışan ve böyle bir dönem görmediğini söyleyen Neil Homer, 16 yaşındaki bir gencin "Çok üzgün ve yalnız hissediyorum. Çoğu gün kendi düşüncelerim içinde kayboluyor ve uyuşuk hissediyorum" sözlerinin aklına kazındığını anlatıyor.

Ülke genelinde akıl sağlığı sorunları yaşayan çocukların oranı 2017'ye kıyasla yaklaşık 1,5 katına çıktı.

BEBEebek gelişiminde yavaşlama

Çocukların yanı sıra bebek gelişiminde de yavaşlama görülüyor.

anne ve bebeği

İngiltere'de doğumdan sonra birkaç yıl boyunca ebeveynlere destek veren sağlık görevlileri, pandemi başladıktan sonra Covid-19'la mücadelede görevlendirildikleri için bebek gelişimine dair görevlerini yerine getiremedi.

İnsan gelişiminde 0-3 yaş arası en önemli dönem olarak görülüyor.

Bu nedenle bu dönemde yeterli destek alamayan bebeklerin hayatları boyunca diğerlerine göre dezavantajlı kalmasından endişe ediliyor.

İngiltere'de özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukların da bu süreçte gelişimlerinin aksadığı belirtiliyor.

Çocuk istismarı 'görünmez oldu'

İngiltere'de istismara maruz kalan çocukların sayısı Nisan-Eylül arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'in üzerinde artışla 285'e yükseldi.

Fakat yetkililer, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olabileceği uyarısında bulunuyor.

Eskiden çocuklar maruz kaldıkları istismarı okullarında öğretmenlere veya evlerini ziyaret eden sosyal görevlilere anlatabiliyordu.

Okulların kapanması ve koronavirüs önlemleri bu imkanları önemli ölçüde azalttı.

İngiltere ve Galler'de iki milyon çocuğun istismar uygulayan, akıl sağlığı sorunları yaşayan ebeveyn veya alkol/uyuşturucu bağımlılığı olan ebeveynlerin yanında yaşadığı tahmin ediliyor.

Çocuk gelişiminde yaşanan sorunlar ve eksiklikler, çocuklara hayatlarının geri kalanında dezavantaj olarak geri dönebiliyor. Bu nedenle İngiltere'deki yetkililer pandeminin bir nesilde kalıcı etki bırakmasından endişeleniyor.

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