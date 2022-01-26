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Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi

26.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayıları artarken, Kış Olimpiyatları'nın katılımcıları için Covid-19 testi kuralları gevşetildi. Katılımcıların testlerinin pozitif sayılması için 40 yerine 35'lik bir döngü eşiği (CT) standardını karşılaması gerekiyor.

Covid: Pekin'de vaka sayıları artarken, test kuralları Kış Olimpiyatları için gevşetildi

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayıları artarken, Kış Olimpiyatları'nın katılımcıları için Covid-19 testi kuralları gevşetildi. Katılımcıların testlerinin pozitif sayılması için 40 yerine 35'lik bir döngü eşiği (CT) standardını karşılaması gerekiyor.

CT değerinin yüksek olması kişide hastalığın bulaşıcılığının düşük olduğunu gösteriyor. Farklı ülkelerde yaygın olarak 30-35 değeri eşik olarak kabul edilse de Çin, başlangıçta daha yüksek bir eşik belirlemişti.

Gevşetilen bir diğer kural da, yakın temaslıların izolasyon sürelerinin 14 günden 7 güne indirilmesi.

Pekin halkı**na daha sert kısıtlamalar**

4 Ocak'tan bu yana Kış Olimpiyatları için şehre gelen 3 binden fazla kişiden 106'sının test sonucu pozitif çıktı.

Oyunların kapalı tesislerinin dışında, Pekin halkı daha sert kısıtlamalar ve yeni kapanmalarla karşı karşıya.

Pekin'in Fengtai bölgesinde bu hafta başında yerel olarak bulaşan az sayıda vaka bulunması üzerine, burada yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye Covid testi yapıldı.

Ateş veya öksürük semptomları için reçetesiz satılan ilaçlardan alanlara ise ilaçların satın alma tarihinden itibaren 3 gün içinde test yapmaları söylendi.

Çin "Sıfır Covid" stratejisini sürdürürken, yetkililer, Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta başlamadan önce küçük Covid salgınlarını yok etmeyi hedefliyor.

'Sıfır vaka değil sıfır yayılma'

Ancak Pekin 2022 Olimpiyatları Tıp Uzmanı Panelinin Başkanı Dr. Brian McCloskey, Pazar günü bir medya brifinginde organizatörlerin hedeflerinin "sıfır vaka" değil "sıfır yayılma" olduğunu söylemişti. Bunun üzerine olimpiyat yetkilileri de vaka sayısının artmasını beklediklerini söylüyor.

McCloskey, koronavirüs testleri pozitif çıkanları hızlı bir şekilde tespit edip izolasyonlarını organize etmenin başlıca zorluk olduğunu söyledi.

Olimpiyatlar için ayrılan kapalı döngü bölgesindeki bir trenden inen tamamen korunaklı bir işçi

Oyunlarda Covid testleri pozitif çıkanlar, test sonuçlarının iki kez negatif çıkması durumunda tekrar turnuvaya katılabilecek.

Dr. McClosky, Pazar günkü brifinginde, organizatörlerin Olimpiyat katılımcıları için bir denge bulmaya çalıştıklarını söyledi.

En katı toplu spor etkinliği

Yaklaşan Kış Olimpiyatlarının, Çin'in ''Sıfır Covid'' politikasını korumaktaki kararlılığı nedeniyle, dünya çapında şimdiye kadar düzenlenen en katı toplu spor etkinliği olması bekleniyor.

Çin bunu başarmak için, tüm Olimpiyat katılımcılarını genel halktan tamamen izole etti. Bunun için Olimpiyat sporcularını, takım yetkililerini, medyayı ve diğer katılımcıları etkinliğe iki hafta kala, geniş bir "kapalı döngü" ağına dahil etti.

Olimpiyatlar'a gelen kişilerin, ülkeye varışta ve ülkeden ayrılmadan önce; ve Olimpiyat müsabakalarına gittikleri sürece her gün Covid testi yapması gerekiyor.

Şimdiye kadar, pozitif testlerin yarısından biraz fazlası Pekin Havalimanı'na varışlarda tespit edildi. Geri kalanlar ise Olimpiyat'ın ''kapalı döngü'' ağları için yapılan rutin testler sırasında bulundu.

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