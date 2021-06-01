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Covid: Peru ölü sayısını güncelledi, salgında nüfusa oranla can kaybında ikinci sıraya yükseldi

01.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu daha önce duyurulduğu gibi 69 bin 342 değil, 180 bin 764 kişinin öldüğü açıklandı. Peru böylece Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'dan sonra dünyada nüfusuna oranla en fazla Covid ölümünün görüldüğü ikğinci ülke oldu.

Covid: Peru ölü sayısını güncelledi, salgında nüfusa oranla can kaybında ikinci sıraya yükseldi

Peru'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu daha önce duyurulduğu gibi 69 bin 342 değil, 180 bin 764 kişinin öldüğü açıklandı. Peru böylece Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'dan sonra dünyada nüfusuna oranla en fazla Covid ölümünün görüldüğü ikinci ülke oldu.

Covid sonucu 100 bin kişi başına 219 kişinin öldüğü Brezilya'yı, 213 kişi ile Peru ve 209 kişiyle İtalya izliyor.

Peru Başbakanı Violeta Bermudez, can kaybı sayısının, Perulu ve uluslararası uzmanların tavsiyesi sonrası yapılan incelemelerin ardından yeniden açıklandığını söyledi.

Açıklanan son veri, yaklaşık 33 milyon nüfuslu ülkede ek ölüm sayısıyla da paralellik gösteriyor.

Epidemiyolojide ek ölüm kavramı, normal veya kriz dışı koşullarda beklenenden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor.

Latin Amerika ülkesi Peru'da şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyona yaklaştı.

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Covid salgınıyla mücadele etmekte zorlanan Peru'da sağlık sistemi üzerindeki baskı artıyor, oksijen sorunu da büyüyor.

Peru Tıp Federasyonu Başkanı Godofredo Talavera, "Sağlık sistemimiz hastalara bakmak için yeterli koşullara sahip değil. Hükümet, oksijen tedariki ve yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğiyle ilgili sorunları çözemedi. Yeteri kadar aşımız da yok" diyerek açıklanan son sayının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant ise Peruluların uzun zamandır Covis salgınında gerçek tabloyu görememekten yakındığını belirtiyor.

Uzmanların Covid ölümlerini tanımlamak için daha geniş bir kriter getirmesiyle can kaybının iki katından da yüksek bir sayıya ulaştığını söyleyen Grant, "Bu rakam hastaneler ve yoğun bakım ünitelerinden gelen haberler ile mezarlıkların her gün ölenlere yer bulmakta zorlandığını gösteren fotoğraflarla daha büyük bir paralellik gösteriyor" diyor.

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