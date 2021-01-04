Covid: Polonya'da ünlü 18 kişiye vaktinden önce Covid-19 aşısı yapılması hakkında soruşturma açıldı

Polonya'da 18 ünlü kişinin ve siyasetçinin, ilk aşamada koronavirüs aşısı olma hakkı olmadıkları halde, aşı oldukları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polonya'ya gönderilen 10 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı 25 Aralık gecesi ülkeye ulaşmıştı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına ve ailelerine veriliyor.

Ancak henüz tüm sağlık çalışanları aşılanmadan, aralarında eski başbakan Leszek Miller'ın ve ülke çapında çok popüler oyuncuların, şarkıcıların ve televizyon programı sunucularının da yer aldığı 18 kişilik bir grubun sıranın önüne geçerek aşı olduğu haberleri ülkede tepki çekti.

Bu kişilerin aşıları Varşova Tıp Üniversitesi'nde olduğu yazılan haberlerde, üniversitenin "Ellerinde 2020 sonuna kadar kullanılması gereken fazla doz aşı olduğuna" dair açıklamasına da yer verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, aşıyı planlamaya aykırı olarak herkesten önce vurulduğu öne sürülen 18 kişinin "Aşılama kampanyasına destek vermek için 'aşı elçisi' olarak sıranın önüne geçtiği" de ifade edildi.