Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor

Reuters haber ajansı, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sıkılaştırılmasının beklendiğini bildirdi.

Ajans haberini, adlarını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, kararın TSİ 15:00'de başlayan kabine toplantısı sonrası açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Aynı kaynaklar 17 Kasım'da alınan yeni önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamı büyük ihtimalle genişletilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar hâlâ kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" demişti.

2 hafta önce açıklanan önlemler nelerdi?

17 Kasım'da açıklanan önlemlerle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanması, ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Diğer önlemler ise şöyleydi: