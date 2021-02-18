Covid - Slovakya AB'den acil yardım talep etti: Vakalardaki artışla baş edemiyoruz

Orta Avrupa'nın küçük ülkesi Slovakya, Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) içinde "Sağlık Yardım Mekanizmasını" harekete geçirerek Brüksel'den çok acil yardım talebinde bulundu.

Slovakya hükümeti tarafından yayınlanan çağrıda, ülkede Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerin dolduğu ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin üst sınırına ulaşmak üzere olduğu belirtiliyor.

Hastanelerde Covid tedavisi gören hastalar arasında ölüm oranlarının yüzde 30 gibi çok yüksek bir rakama ulaştığı ifade edilerek, öncelikle doktor ve hastabakıcı uzman personel talep ediliyor.

Komşu ülkeler yardım eli uzattı

Bu çağrıya komşu ülkelerden hızlı bir şekilde olumlu yanıt geldi. Avusturya Perşembe günü Slovakya'ya hemen doktor ve hastabakıcı göndereceğini açıkladı. Avusturya ordusu sağlık personeli de yardım için harekete geçirildi.

Polonya, Slovakya yoğun bakım servislerinden 200 hastanın tedavisini kendi hastanelerinde devralmayı önerdi.

Macaristan da her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Peki, Slovakya'da neler oluyor? Bundan 4 ay önce, dünyada bir ilki başararak, 2020 yılının Ekim ayında bütün ülke nüfusuna Covid testi yapıp dünya kamuoyunun takdirini kazanan Slovakya nasıl oldu da 4 ay içinde nüfusa orantılandırıldığında ölüm vakalarının dünyada en yüksek olduğu ülke haline geldi?