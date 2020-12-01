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  4. Covid testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı

Covid testinde canı yanan hasta, hemşireye saldırdı

01.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Çin’de güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin dünyanın hemen hemen her yerinde yaşandığını gözler önüne serdi.Çin’in Jilin kentinde yaşanan olayda, adının Li olduğu ifade edilen Çinli, korona virüs testi için hastaneye gitti.

Çin’de güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin dünyanın hemen hemen her yerinde yaşandığını gözler önüne serdi.
Çin’in Jilin kentinde yaşanan olayda, adının Li olduğu ifade edilen Çinli, korona virüs testi için hastaneye gitti. Hemşire, Li’nin sürüntü testini aldı. Bu sırada Li, test sırasında boğazında ağrı hissedince hemşireye şiddet uyguladı. Korona virüs testi prosedürünün “rahatsız edici” olduğunu iddia eden Li, sağlık görevlisine bağırmaya başladı. Olay karşısında şaşkınlık geçiren sağlık görevlisi ise normal prosedürün uygulandığını ifade etti.
Olayın ardından sağlık personeli hastadan şikayetçi olurken, polis Li’nin ifadesini aldı.

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