Covid: Türkiye'deki yeni koronavirüs dalgası çocukları nasıl etkiliyor?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eda Kepenekli, Covid-19 yataklı çocuk servisindeki durumu şöyle anlatıyor:

"Biz tekrar tam kapasiteye geçtik. Bir dönem bir iki hasta yatırırken, şu an sekiz, on rakamlarını görüyoruz. Şu an 20 yataklı servisimiz var. Biz çocukları odalarda tek olarak yatırıyoruz. Pandemi daha da ağırlaşırsa, hasta sayıları daha da artarsa, aynı mutasyonu taşıdığını bildiğimiz vakaları taşıyan çocukları aynı odada yatırmayı planladık ama şu an için böyle bir durumda değiliz."

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk de hastanedeki çocuk yoğun bakım servisinin doluluğuyla ilgili, "Bizim 14 yataklı ünitemizde koronavirüs için iki yatağımız var. Daha fazla odası olan hastanelerde yatışlar daha fazla. Bizimki şu an için yetiyor ama bu akşam aynı şeyi söyleyemeyebilirim" diyor.

Peki, çocuk hasta sayısı genel artışa paralel olarak mı artıyor yoksa tüm hastalar içinde çocukların oranı da artıyor mu?