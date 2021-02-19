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Covid: Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

19.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Covid: Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme takvimine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan illerin "düşük riskli" olacağını, vaka sayısına göre risk durumunun iki haftada bir güncelleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme takvimine ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesine yaptığı açıklamayla, normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaştı.

Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

  • Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
  • Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
  • Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
  • Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

Kategoriler arasında geçiş nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı ilk detaylara göre, il bazında vaka sayıları haftalık olarak yayımlanacak.

Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi ise iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, "yüksek riskten" "çok yüksek risk" kategorisine geçen bir il, ek kısıtlamaların geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların ve hizmet sektörünün açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı, bu verilerden takip edilebilecek.

Covid önlemleri

Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 düzeyinde seyrediyor ve buna göre Ankara, düşük risk kategorisinin üst sınırında bulunuyor. Mevcut haliyle Ankara, "kontrollü normalleşme" adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Ancak Ankara'da vaka sayılarının mevcut halinden bir miktar daha yükselmesi, kentteki tedbirlerin sıkılaşmasına neden olabilir.

Hangi önlemler kaldırılacak?

Belirlenen risk kategorilerinde hangi normalleşme adımlarının atılacağı ve tedbirlerin hangilerinin ne düzeyde kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.

Ancak illerin bulundukları bölgedeki durum da bazı tedbirlerin devam etmesini gerektirebilir.

Örneğin, bir ilde salgın çok yüksek düzeyde fakat çevresindeki illerde vaka sayıları çok düşük ise, riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek.

Sağlık Bakanlığı hafta başında illerdeki vaka sayılarının nüfusa oranını gösteren haritayı yayımlamaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak, her ilde geçen hafta kaç vakanın tespit edildiği açıklanıyor.

Aşıda son durum

Türkiye'de aşı programı 65 yaş üstü bireyler ile devam ediyor. Aşı sırası gelenlerin 60 yaş üstündeki eşleri de aşı randevusu alabiliyor.

19 Şubat günü açıklanan son verilere göre yaklaşık 5,5 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariğiyle ilgili soru işaretlerine yönelik de açıklamalar yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Nisan sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedefleniyor. Pfizer-BioNTech aşısında tedarik sürecinin de netleştiği belirtildi. Buna göre, yaklaşık 800 bin doz aşının bu ay içinde gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakanlık'tan kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs

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