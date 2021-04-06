Covid: Türkiye'de tam kapanma gündeme gelir mi, artan vaka sayılarını düşürmek için hangi önlemler alınmalı?

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları bir ay içerisinde rekor düzeyde arttı. Pazartesi günü 42 bin 551 yeni vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı da 193 oldu. Uzmanlar vaka sayılarını düşürmek için yeni önlemlere başvurmak gerektiğine işaret ediyor. Dünya genelinde Türkiye, en çok günlük vaka bildiren ülkeler arasında dün Hindistan ve ABD'nin ardından 3. sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayıları, 5 Mart'ta 11 bin düzeylerindeyken bir ay içerisinde 40 binin üzerine çıktı. İstanbul Tabip Odası, kentte Covid-19 vaka sayısının 6 haftada 10 kat arttığını açıkladı. İstanbul'da haftalık vaka sayısı, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide 591 vaka seviyesinde. Artan vaka sayıları hastaneler üzerindeki yükü de yeniden artırmış görünüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile gidersek herkes yer aramaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kabine kararları yeterli mi? 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, artan Covid vakalarını önlemek için Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kararlar almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki (çok yüksek riskli) illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Turuncu kategorideki (yüksek riskli) illerde Cumartesi 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak uzmanlar bu kararların mevcut tabloda yetersiz kaldığını belirtiyor. 'Dört başlıkta adım atılmalı' BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yalnızca aşılama ya da yalnızca sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısının kontrol altına alınamayacağını vurguluyor: "Türkiye'de alınmakta olan mevcut önlemlerle bu iş kesin olarak çözülemez. Türkiye dünya sıralamasında giderek en ön sıralara tırmanmaya devam eder. Günlük 240 bin civarında test yapılıyor, buna rağmen vaka sayısı 40 binin üzerinde. 500 bin test yapılsa vaka sayıları 80-90 bin olur." Tam kapanmanın gerekli olduğunu belirten Erk, vaka sayılarının kontrol altına alınması için dört başlıkta adım atılması gerektiği görüşünde: Aşılama hızlanmalı

Tam kapanma sağlanmalı

Test sayısı artırılmalı

Toplu organizasyonlar yasaklanmalı." Sırbistan ve Şili'de aşılamanın yoğun olduğunu ancak kapanma uygulanmadığı için vaka sayılarının yüksek kaldığını belirten Erk, İsrail ve İngiltere gibi örneklerin takip edilerek hem aşılamanın hem de kapanmanın birlikte uygulanması gerektiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazlarına ilişkin 'Evde kılınmalı' kararının da olumlu bir adım olduğunu söyleyen Erk, "İbadethaneler açık olduğu sürece Türkiye'de pandemi sorunu tam olarak çözülemez. Bu geç kalmış ama olumlu bir adımdır. Her türlü toplantının mutlaka sınırlandırılması gerekiyor" yorumunu yaptı. '2 veya 4 haftalık tam kapanma' Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun, Çanakkale gibi kentlerden hekimler de ek önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Sağlık Bakanlığı'nın güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da vaka artışı sürüyor. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586 olan vaka sayısı, bir sonraki hafta 678'ye çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İki haftalık veya dört haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor" dedi: "Sahillerde, caddelerde kalabalıklar var. Genel olarak toplumda hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştu. Tüm bunlar da vakayı etkiledi. Bu vaka artışının hastanelere yansımaları da son derece olumsuz, artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz.