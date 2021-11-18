Covid: Türkiye'de vaka sayıları ve kısıtlamalarda son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 25.304 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken 200 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 347.783 koronavirüs testi yapıldı.

Aşılama tablosuna göre, 18 yaş üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranı yüzde 79,25; ilk dozda ise bu oran yüzde 89,62.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden "Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1457381337942433807?s=20

Yüz yüze eğitimde PCR testi zorunluluğu

Türkiye'de 6 Eylül'de başlayan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, aşı olmayan öğretmen, üniversite öğrencisi ve çalışanlarına zorunlu PCR testi uygulanacağı açıklanmıştı.

19 Ağustos'ta düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönüllülük esasına göre ilerleyen aşılama programına katılmayan kişilere aşı olma çağrısı yapmış ve "tokalaşma gibi temasla yapılan selamlamalar için de sabırlı olunmasını istiyoruz" demişti.

Bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yapabileceğini basın mensuplarına açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca da 15 Eylül'deki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti:

"Okullarımızda bu amaç doğrultusunda pilot uygulama olarak öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerin izin vermesi halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır."

Tabloya göre, en yüksek aşılama oranına sahip illerden bazıları; Muğla, Kırklareli, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Amasya.

En düşük aşılama oranına sahip iller ise Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin, Şanlıurfa.

Fahrettin Koca, hafta içinde aktif vakaların büyük oranda 30 yaş altı gençlerden oluştuğunu açıklamıştı:

"Şu an aktif vakaların %50'den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz, hastalığın ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklerimize taşınmasında etkili bir faktördür."

'Kısıtlamalar hiçbirimizin tercihi değil'

Kısıtlamalar ve aşı olma zorunluluğuyla ilgili de konuşan Koca, birinci önceliğin tüm vatandaşların sorumluluk alması ve kendi tedbirleri alması olduğunu söylemişti:

"Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerekecek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."

Aşılama yaşı 12'ye indi

Türkiye'de 15 yaş üstündeki herkes ve 12 yaş üstünde kronik hastalığı bulunanlar aşı randevusu alarak aşılarını olabilecekler.

Türkiye'de ilk iki doz Sinovac aşısı olanlara, altı ay sora 3. dozlarını BioNTech olma hakkı tanınıyor. Yurt dışına çıkış için gerekli olduğu hallerde talep edilmesi durumunda bu kişiler 4. doz aşılarını da BioNTech olabiliyor.

Karantina uygulaması değişti

Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkarmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Eylül itibariyle 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde yaptığı değişikliğe göre tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak, 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5'nci günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak. 5'inci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacak.

Delta varyantı olan hasta ise 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak, ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek.

Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.