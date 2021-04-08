Covid: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranları 'kritik' seviyede, hasta yakınları ve hekimler tanıklıklarını anlatıyor

Türkiye'de Nisan ayının ilk haftasında Covid-19 vaka ve ölüm verileri en üst seviyesine çıktı. BBC Türkçe'ye konuşan farklı sağlık kurumlarının yetkilileri, "üçüncü atak" olarak adlandırılan bu dönemin, diğerlerinden çok daha zorlu geçeceğini öngörüyor. Covid 19 hastalığı ile mücadeledeki en önemli göstergelerden biri olan yoğun bakım doluluk oranlarının da alarm verici seviyeye ilerlediği ifade ediliyor.

Bu haber için konuştuğumuz iki hasta yakını, anneleri için yoğun bakım yatağı arayışı içine girmek zorunda kaldıklarını anlattı. Bu kişilerden biri, annesini bu süreçte kaybettiğini söyledi.

7 Nisan'da Türkiye'de yapılan testlerde, 54 bin 740 ile en yüksek vaka, 276 kişi ile de en fazla ölüm sayısı kaydedildi. Ağır hasta sayısı 2 bin 604'e ulaştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), rekor vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" diyerek hükümeti uyarıyor.

Sağlık uzmanları, koronavirüsle mücadelede yeni ve daha zor bir mücadele sürecine girildiğini değerlendiriyor.