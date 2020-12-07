Covid: Vakaların hızla arttığı California'da yeni karantina kuralları

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı ABD'nin California eyaletinin önemli bir kısmında yeni ve sıkı kapa**n**ma önlemleri açıklandı.

En az üç hafta süreceği açıklanan ve Noel dönemini de içine alan yeni sokağa çıkma önlemleri eyalette yaşayan 40 milyon nüfusun hemen hemen yüzde 85'ini kapsıyor.

Yasaklar kapsamında dükkanların ve işyerlerinin çoğu kapanıyor ve insanların kendi evlerinde yaşayanlar dışında herhangi bir kişiyle biraraya gelmeleri yasaklanıyor.

Pazar günü açıklanan rakamlara göre ABD'de Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırılanların sayısı rekor düzeye ulaştı.

Ülkede son birkaç hafta içinde Covid kaynaklı ölümlerin sayısında da büyük artış oldu ve bunun kısmen milyonlarca Amerikalının Şükran Yortusu dolayısıyla seyahat etmesi ve birbirini ziyaret etmesiyle ilgisi olabileceği düşünülüyor.

ABD'nin en büyük nüfuslu eyaleti olan California'da yeni ve çok sıkı önlemler ilan edilmesinin ardında ise hastanelerin yoğun bakım kapasitelerinin iyice zorlanmaya başlaması yatıyor.

Önlemler eyaletin güneyi ve orta bölgelerini kapsıyor ama diğer bölgelerin de birkaç gün içinde aynı önlemleri benimsemesi mümkün görünüyor.