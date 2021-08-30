HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir

Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir

30.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, kıtada koronavirüs aşılama programlarının hız kaybetmesinin ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılış hızının kaygı verici olduğunu söyledi. Kluge, Avrupa'da 1 Aralık'a kadar hastalık sonucu 236 bin kişinin daha yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Covid: WHO'ya göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, kıtada koronavirüs aşılama programlarının hız kaybetmesinin ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılış hızının kaygı verici olduğunu söyledi. Kluge, Avrupa'da 1 Aralık'a kadar hastalık sonucu 236 bin kişinin daha yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Hans Kluge, Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Avrupa'da Covid ölümleri yüzde 11 arttı" dedi.

Kluge mevcut koşullarda 1 Aralık'a kadar kıtada 236 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği tahminlerinin, güvenilir bir modellemeye göre dayandığını söyledi.

WHO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Avrupa ülkelerinde salgının başlangıcından bu yana kayda geçen Covid ölümleri 1 milyon 300 bini aştı. 53 Avrupa ülkesinden 33'ünde geçen hafta Covid ölümlerindeki artışlar yüzde 10'u aştı.

Hans Kluge ülkeleri aşı üretimini, erişimini artırmaya ve aşıları paylaşmaya çağırdı

Virüs neden daha hızlı yayılıyor?

Hans Kluge, hastalığın yayılış hızının, özellikle de bazı ülkelerde korumasız gruplar arasında aşılanma oranının düşüklüğü de göz önüne alındığında derin kaygı yarattığını söyledi.

Kluge, virüsün daha hızlı yayılışını Delta varyantına, önlemlerin zamansız hafifletilmesine ve yaz aylarında yolculukların artmasına bağladı.

WHO yetkilisi, Avrupa'da nüfusun yaklaşık yarısının aşılanmasına karşın aşılanma hızının düştüğüne dikkat çekti.

'Üçüncü doz aşı lüks değil'

Avrupa ülkelerine aşı üretimini artırma, aşılarını özellikle de Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleriyle paylaşma çağrısı yapan Kluge, aşılanmış kişilere bağışıklığın devamı için üçüncü doz aşı yapılmasını da savundu.

Kluge, bu yolla hastalığa karşı daha zayıf durumdaki grupların daha güvende olacaklarını söyledi:

"Üçüncü doz aşı hala birinci doz aşısını olmayı bekleyen bir kişiden çalınmış lüks bir güçlendirici değildir. Bu en korumasız durumda olanların da güvenliğini sağlamanın bir yoludur."

"Giderek daha fazla sayıda çalışma, üçüncü dozun korumasız insanları koruduğuna işaret ediyor ve bölgemizde giderek artan sayıda ülke bunu uyguluyor."

WSO daha önce, iki doz aşı olmuş kişilere üçüncü doz aşı yapmanın dünyanın kalan kısmını aşıdan mahrum etmek anlamına geleceğini savunmuştu.

Örgütün acil yardım programının başkanı Mike Ryan bu durumu, can yeleği olanlara birer yelek daha atıp, yeleksiz olanları kaderine terk etmeye benzetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Kuzey Kore yeniden başladıUydu görüntüleri ortaya çıkardı! Kuzey Kore yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.