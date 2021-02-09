Covid: Wuhan'da incelemeler yapan WHO heyeti koronavirüsün kökeniyle ilgili ne dedi?

Dünya genelinde 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de dört haftadır incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) heyeti, virüsün yarasalar üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan değil, büyük olasılıkla taşıyıcı bir hayvandan bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Heyet Başkanı Peter Ben Embarek, incelemelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak Wuhan'da bir basın toplantısı düzenledi.

WHO'da gıda güvenliği uzmanı olarak görev yapan Embarek, virüsün insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört teze odaklandığını söyledi.

Embarek bu olasılıkları şöyle sıraladı:

Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi

Hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması

Virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi

Virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması

Peter Ben Embarek, "Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor ama ilk bulgularımız, en olası seçeneğin virüsün taşıyıcı aracı bir hayvan türü üzerinden insanlara geçmiş olması" dedi.

Embarek, komplo teorilerinin odağında yer alan laboratuvar teziyle ilgili olarak "Bu aşırı derecede düşük bir ihtimal. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda bu tez üzerine odaklanılmasını salık vermiyoruz" diye konuştu.