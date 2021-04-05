Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor

Avrupa'nın dört bir yanında insanlar yaz tatili yapmanın mümkün olup olmayacağını merak ediyor, tatil yapabilmeyi umuyor. Şu anda bir çok ülke yurt içi ve bilhassa yurt dışı seyahate sıkı sınırlamalar uyguluyor, ülkeye dönenlere test ve karantina zorunluluğu koyuyor.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Yunanistan ise aşılarını olmuş ya da kısa süre önce Covid testi negatif çıkmış yabancı ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Ama bir çok Avrupa ülkesinde günlük koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçerken, büyük bir belirsizlik var.

Nisan ayı normal olarak Atina limanındaki tekne sahipleri için turist sezonunun başlangıcıdır. Ama bu yıl salgın yüzünden her şey askıda.

Eugene Theodoridis ve ekibi Atina'dan Yunan adalarına yatlar ve katamaranlar kaldırıyor. Müşterilerinin çoğu İngiltere, ABD, Almanya ve Güney Afrika'dan.

"Kış boyunca tekneleri turistlerin gelişine göre hazırladık" diyor. "Sınırlar açıldığında hazır olacağız ve dünyanın her yerinden gelecek insanları misafir edebileceğiz" diye sürdürüyor.