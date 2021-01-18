Komşu kısıtlamaları gevşetti, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Alınan karara göre tekrar açılan mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları ile ibadethanelerde, her 25 metrekarede bir kişi bulunabilecek.

Mağaza ve işyerleri 08:00-20:00 saatleri arasında açık kalabilecek.

Maske-mesafe zorunluluğu ve akşam 20:00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamaları ise aynen devam edecek.

Lokanta, taverna, kafe ve bar gibi işletmelerin açılmasına izin verilmedi.

Mağazaların açılmasıyla başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülkedeki kentlerde, temkinli de olsa, alışveriş heyecanı da başlamış oldu.

GÜNLÜK CAN KAYBI 20'LERE İNDİ

Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu da yaptıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mağaza ve işyerlerinin açılması kararının, Bilim Kurulu'na danışılması sonrası alındığını söyledi.

Miçotakis karara gerekçe olarak, ülke genelindeki günlük vaka sayısının 237'ye ve can kaybı sayısının da 20'lere düşmesini gösterdi.

Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades ise kararın bir hafta sonra tekrar değerlendirileceğini; izdiham yaşanması ve vaka sayısının artması halinde mağaza ve işyerlerinin tekrar kapatılacağı uyarısında bulundu.