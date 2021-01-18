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Komşu kısıtlamaları gevşetti, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

18.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Komşu kısıtlamaları gevşetti, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle Kasım ayından bu yana ikinci kez ülke çapında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetti. Ülkede bugünden itibaren, açılan mağazalarda günde en fazla 2 saat alışveriş yapılabilecek. Alışverişe çıkmak isteyenlere, "çarşı izni" saatlerini SMS mesajları ile bildirme zorunluluğu getirildi.

Alınan karara göre tekrar açılan mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları ile ibadethanelerde, her 25 metrekarede bir kişi bulunabilecek.

Mağaza ve işyerleri 08:00-20:00 saatleri arasında açık kalabilecek.

Maske-mesafe zorunluluğu ve akşam 20:00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamaları ise aynen devam edecek.

Lokanta, taverna, kafe ve bar gibi işletmelerin açılmasına izin verilmedi.

Mağazaların açılmasıyla başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülkedeki kentlerde, temkinli de olsa, alışveriş heyecanı da başlamış oldu.

GÜNLÜK CAN KAYBI 20'LERE İNDİ

Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu da yaptıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mağaza ve işyerlerinin açılması kararının, Bilim Kurulu'na danışılması sonrası alındığını söyledi.

Miçotakis karara gerekçe olarak, ülke genelindeki günlük vaka sayısının 237'ye ve can kaybı sayısının da 20'lere düşmesini gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades ise kararın bir hafta sonra tekrar değerlendirileceğini; izdiham yaşanması ve vaka sayısının artması halinde mağaza ve işyerlerinin tekrar kapatılacağı uyarısında bulundu.

İŞLETMELERE 25 MİLYAR EURO MALİ YARDIM

Esnaf odaları, kepenk kapatma döneminde işyerleri ve mağazaların aylık zararının yaklaşık 3 milyar euro olduğunu açıkladı.

Yunanistan hükümeti ise pandemiden dolayı mağdur kalan işletmelerin sahiplerine ve çalışanlarına bir yılda toplam 25 milyar euro mali yardım yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Yunanistan, AB'nin onayladığı Pfizer-BioNTech aşısından 15 milyon 300 bin doz sipariş verdi.

Ülkede Mart ayı sonuna kadar 2 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Aralık ayında önce sağlık çalışanlarına ve 85 yaş üstü kişilere aşı yapılmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, belirlenecek bir tarihten sonra AB üyesi ülkeler arasında ancak Covid-19 aşısı yaptıranların seyahat edebilmesini öngören önerisini 21 Ocak'taki AB zirvesinde gündeme getirecek.

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