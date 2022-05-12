COVID Zirvesinde Biden Ölen 1 Milyon ABD’liyi Andı

Küresel COVID zirvesinde dünya liderlerine seslenen Başkan Joe Biden, ABD'de 1 milyona yaklaşan can kaybına dikkat çekerek hastalıkla mücadelede, uluslararası taahhütleri yenileme çağrısı yaptı. Bayrakların yarıya indirilmesi talimatı veren Biden, dünyanın rehavete kapılmaması uyarısında bulundu.

Sanal olarak düzenlenen ikinci salgın zirvesinde Biden, “Bu pandemi sona ermiş değil. Bugün ABD’de trajik bir dönüm noktasındayız. COVID’den 1 milyon kişi öldü, ailelerin yemek masalarında 1 milyon sandalye boş" dedi.

Biden daha sonra pandeminin bir sonucu olarak "dünya çapında milyonlarca insanın öldüğünü" de söyledi. Dünya Sağlık Örgütü bugün, COVID-19 ölümlerinin sadece Avrupa bölgesindeki ülkeler için 2 milyonu aştığını açıklamıştı.

Biden, virüs nedeniyle hayatını kaybedenleri onurlandırmak amacıyla ABD bayraklarının Pazartesi gün batımına kadar yarıya indirilmesi için bir talimatname de yayınladı. Başkan, Kongre'yi de test, aşı ve tedaviler için daha fazla fon sağlamaya çağırdı.

Biden, 22,5 milyar dolar daha talep ediyor ve bu fonun kritik bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ancak Kongre üyeleri, fonu sağlamakta isteksiz davranıyor. Fon eksikliği, ülke içinde salgına karşı kararlılıkta bocalama yarattığı gibi pandemiye küresel tepkiyi de tehlikeye atıyor.

ABD, geçen Eylül ayındaki ilk zirvede, dünyaya 1,2 milyar doz aşı bağışlamak gibi iddialı bir taahhüdü duyurmuştu. Ancak sekiz ay sonra, ABD ve diğer ulusların mücadele aciliyeti azaldı.

Daha bulaşıcı varyantlar artmasına ve dünya çapında milyarlarca insan hala korunmasız olmasına rağmen, aşılar ve tedavilerdeki ivme yavaşladı.

Biden, bu sabah sanal zirvenin açılışına önceden kaydedilmiş açıklamalarıyla hitap etti ve COVID-19'la mücadelenin “uluslararası bir öncelik olarak kalması gerektiğini” savundu.

Biden, "Bu zirve, bu salgını kontrol altına almak ve gelecekteki sağlık krizlerini önlemek söz konusu olduğunda ayağımızı gazda tutma çabalarımızı yenilemek için bir fırsat" dedi. ABD, zirveye Almanya, Endonezya, Senegal ve Belize’yle birlikte ev sahipliği yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı'na göre ABD, 110'dan fazla ülke ve bölgeye yaklaşık 540 milyon doz aşı gönderdi. Bu miktar, diğer bağışçı ülkelerden çok daha fazla.

Gelişmekte olan ülkelere 1 milyardan fazla aşının teslim edilmesinden sonra, sorun artık yeterli aşı olmaması değil, dozları halklara ulaştırmak için lojistik destek eksikliği. ABD hükümetinin verilerine göre, bağışlanan 680 milyondan fazla doz, son kullanma tarihleri yakında sona ereceği ve yeterince hızlı uygulanamadığı için, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmadan kaldı. Mart ayı itibarıyla 32 yoksul ülke, kendilerine gönderilen COVID-19 aşılarının yarısından daha azını kullanmıştı.

Öte yandan Beyaz Saray da bir bilgi notu yayınlayarak, ikinci küresel COVID-19 zirvesinin, pandemiyle mücadele için 3 milyar dolardan fazla yeni fon topladığını açıkladı.

Bilgi notuna göre fon, pandemiye anında müdahale için en az 2 milyar dolar ve pandemiye hazırlıkla, küresel sağlık güvenliği için 962 milyon doların, bir Dünya Bankası fonuna aktarılmasını öngörüyor.

