HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid'e çare iksir bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle öldü

Covid'e çare iksir bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle öldü

23.09.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eliyantha White isimli şaman, rüyasına giren bu iksiri nehirlere dökmenin pandemiyi sonlandıracağını iddia ediyordu.

Covid'e çare iksir bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle öldü

Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti.

White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu.

48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Pandemiye çare olacağını iddia ettiği "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü.

Pavithra Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

Başbakan başsağlığı mesajı paylaştı

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti.

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

Ünlü şaman için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti.

Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla Covid'e yakalandı, 12 bin kişi de öldü.

Ancak sağlık uzmanları, ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Rüzgar enerjisine talep artıyorRüzgar enerjisine talep artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Bakan Soylu "gizli" diyerek açıkladı: Detay vermem mümkün değil

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.