Covid'e karşı İsrail'in 'yaklaştığı' 'toplumsal bağışıklık nazıl kazanılır?

İsrail'in önde gelen doktorlarından Prof. Eyal Leshem, ülkenin koronavirüsüne neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı toplumsal bağışık kazanmak üzere olduğunu söyledi.

"Sürü bağışıklığı" olarak da ifade edilen toplumsal bağışıklık, belli bir bulaşıcı hastalığa karşı nüfusun çoğunluğunun bağışıklık geliştirmesi sonucu hastalığın artık yayılamaması anlamına geliyor. Böylece kendisi bağışıklık geliştirmemiş olan kişiler de dolaylı yoldan korunmuş oluyor.

Covid'in yayılmasının önüne geçmek için nüfusun yüzde 65-70'ini kapsayacak bir toplumsal bağışıklığa ulaşılması gerektiği tahmin ediliyor.

Ancak İngiltere'deki bilim insanları bu konuya daha temkinli yaklaşıyor.

Brighton Üniversitesi'nden virolog Dr. Sarah Pitt, toplumsal bağışıklığın sağlandığı sonucuna varmadan önce "aşırı temkinli" olmak gerektiğini söylüyor. Pitt'e göre, aşılamada ileri bir seviyeye ulaşılması halinde bile toplumsal bağışıklığı sağlamak zor.

Pitt, kesin sonuca varmadan önce, "İsrail'de vaka sayılarının düşmeye devam ettiğini ve düşük seviyede kaldığını görmek lazım" diyor.