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Covidli hasta ''canım yanıyor'' deyip saldırdı, sağlık çalışanının burnunu kırdı! Bakan Koca'dan açıklama

11.02.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de dün gece saat 03:50 sıralarında Covid hastasına tedavi uygulayan acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar, hastanın saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren failin savcılığa sevk edildiğini ve olayla ilgili avukat görevlendirdiğini duyurdu.

Covidli hasta ''canım yanıyor'' deyip saldırdı, sağlık çalışanının burnunu kırdı! Bakan Koca'dan açıklama

Olay dün gece saat 03:50 sıralarında Ümraniye Devlet Hastanesinin Covid-19 polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun’a yaptığı tedavide Coşkun’un canı acıdığı gerekçesiyle sorun çıktı. Sorunun büyümesiyle Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kırdı. Ve olay yerinden kaçmaya başladı. Kanlar içinde kalan Yaşar ise Covid hastası Çoşkun’un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlilerine Covid hastası Coşkun, “Ben pozitifim yaklaşmayın” diyerek kendisini savundu. Şüphelinin Covid pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesinin ardından şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılacağı öğrenildi. 13 yıldır sağlıkçı olduğunu belirten Mustafa Yaşar, yaşadığı korkunç olayı anlattı.

'SEN NE BİÇİM HEMŞİRESİN'

Yaşar, “Dün gece saat 04.00 sıralarında acil servise bir hasta geldi. İğne yapılacağını ve kan alınacağını söyleyerek, doktorun bu şekilde yönlendirdiğini belirtti. Önce iğnesini yaptık, sonra kanı alalım bir an önce tahlilleriniz çıksın diye uyardım. Bana ‘sen ne biçim hemşiresin, böyle iğne mi yapılır, ben sana kan aldırmam’ dedi. Ben de koridora çıktım. Beni bekliyordu. Bana, ‘senin adın soyadın ne? seni şikayet edeceğim’ dedi. Ben de ‘istediğin yere şikayet edebilirsin’ dedim. Bana, ‘sen artistsin, ben seni bulurum, seninle görüşürüm’ gibi tehditvari kelimeler kullanmaya başladı” dedi.

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BURNU KIRILDI

Yaşar devamında, “Sol tarafıma bakıyordum. Sağ tarafıma döndüğüm an direkt burnuma kafa attı. Sedyeden kalkamayan arkadaş koşa koşa kaçmaya başladı. Ben de can havliyle peşinden koştum. Yolda takılıp düştü, ben de onu yakaladım” diye konuştu. Kanamasının durdurulması için başka bir alana alındığını ve tomografi çekildiğini belirten Yaşar, “Burnumda kırık olduğu belirlendi. Ufak bir düzeltme operasyonu yapıldı. Ama eski haline göre daha yamuk olacağı söylendi. Şahıs evinde, pozitif olduğu için. Ben daha evime gitmedim” dedi.

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''BU ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLSİN''

Yaşar, “Sağlıkta şiddet gün geçmiyor ki bir tane daha duymayalım. İnsanlar agresif olduğu sürece kendi sinirlerini zayıf kişilerden çıkarmaya çalışıyor. Biz pandemi başladı başlayalı bu sürecin içerisindeyiz. Ben yeğenimi 1 buçuk yıldır görmüyorum. İnsanlar eğlencelerinden vazgeçmiyor. Biz Covid-19 polikliniğinde çalışıyoruz ama aldığımız karşılık bu şekilde. Caydırıcı cezalar istiyoruz artık. Sağlık camiasına şiddete karşı caydırıcı cezalar istiyoruz. Yoksa bu şiddetin önüne geçilemeyecek” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanına şiddet olayına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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