Cox's Bazar'da Türk kuruluşların yaptırdığı bambu evlerin sayısı artıyor

Mülteci ailelerin barınma harici ihtiyaçlarını karşılamak için de, evlerin bulunduğu bölgelerde belli aralıklarla banyo, lavabo ve temiz su temini için su tankları bulunuyor.

Evlere döşenen beton zemin, Arakanlı ailelere haşere ve sürüngenlerin giremeyeceği bir ortam sağlarken, aynı zamanda sıcak havalarda evlerin içini serin tutuyor.

AA muhabirinin bölgede faaliyet gösteren Türk kuruluşlarının raporlarından derlediği bilgiye göre, Cox's Bazar kamplarında Türk yardım kuruluşlarının Arakanlı Müslümanlar için inşa ettiği bambu ev sayısı yaklaşık 8 bin 800'ü buldu.

COX'S BAZAR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda, Türk yardım kuruluşları tarafından yaptırılan bambu evlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Cox's Bazar kamplarında Türk sivil toplum kuruluşlarının inşa ettiği bambu evlerin 7 bin 500'ü, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yapıldı.

Sağlam şekilde inşa edilen evler, tavanlarına kurulan güneş panelleri sayesinde mülteci ailelere elektrik de sağlıyor.

Şimdiye kadar yaptığı bambu evler Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen İHH, kamplardaki bambu ev sayısını 13 bine çıkarmayı hedefliyor.

İHH'nın yaptırdığı her bir bambu evin maliyeti ise 600 avroyu buluyor.

