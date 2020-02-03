Çöyaklı depremzedelere Manisa’dan glütensiz destek

Yaklaşık 2 haftadır depremlerle sarsılan Manisa’daki Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ’daki depremden etkilenen 400 çölyak hastası için glütensiz ürünler hazırlamaya başladı. Normal şartlarda bile glütensiz ürün bulmakta zorlanan çölyak hastaları için hazırlanan ürünler 2 gün içinde Elazığ’a ulaştırılmış olacak.

Çölyak hastaları için yaptıkları çalışmalarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ’daki depremin ardından depremde etkilenen ve glütensiz ürün bulmakta zorluk yaşayan 400 Elazığlı için harekete geçti. Dernek üyeleri ve gönüllülerin katkılarıyla glutensiz tatlı ve tuzlu kurabiyeler ve ekmekler üretmeye başlanırken, ürünlerin 2 gün içinde Elazığ’daki depremzede çölyak hastalarına ulaştırılacağı öğrenildi.

Depremi yakından hisseden bir il olarak Elazığ’ın acısını paylaştıklarını kaydeden Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, “Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği olarak Elazığ’daki depremzedelerin özellikle çölyaklı olan dostlarımızın glütensiz beslenmesine destek olmaya çalışıyoruz. Deprem, Türkiye’de şuanda büyük bir gündem arz etmekte. Maalesef biz çölyklıların afet zamanında glütensiz ürüne ulaşma şansı çok az. Normal şartlarda bile çok zor ulaşıyoruz. Afet zamanında hiç bulma şansımız yok. Bunula ilgili Elazığ’daki 400 ailenin glütensiz ürüne ihtiyacı olduğunu duyduk. Elazığ’daki dernek başkanıyla görüştük. Biz de dernek olarak ne yapalım düşüncesi içinde bir istişare yaptık ve bu istişarenin sonunda gönüllülerimiz bir araya toplanarak uygulama mutfağımızda glütensiz ürünler yapıyoruz. Oradaki çölyaklı çocuklara, ailelere buradan glütensiz ürün göndereceğiz. Ekmek yapıp göndereceğiz. Diğer topladığımız yardımlar var onları da göndereceğiz. En azından oradaki küçük bir yarayı kapatmaya çalışacağız. Allah kötülerini göstermesin bu şekilde bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tüm Türkiye’deki çölyak dernekleriyle beraber Elazığ’daki çölyaklıların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dernek olarak da glütensiz ürünleri kendi mutfağımızda yapıp göndermeyi amaç olarak seçtik. Tatlı-tuzlu kurabiyeler yapıyoruz. Ekmek ve simitler yapacağız. Unlu mamuller üzerine bir problemimiz var zaten. Onları hazırlayıp iki gün içerisinde göndereceğiz. Bununla ilgili gönüllü ve bağışçılarımızdan kargo ücretini karşılayanlar var, ürün alanlar var, gönüllü olarak buraya gelerek vaktini ayıranlar var. Çölyak ailesi büyük bir aile olduğunu göstermiş olduğu Türkiye’de. Elazığ’daki bir çölyaklının aç kalması bize burada büyük bir rahatsızlık verdi. Bununla ilgili destek olmaya çalışıyoruz. Bu afet hepimizin başına gelebilir. Manisa bu konuda en çok gündemde olan bir yer. Devamlı sallanıyoruz. Onun için birbirimize destek olma zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz.” dedi.