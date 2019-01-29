"Çözülen gıdalar tekrar dondurulmamalı"

İSTANBUL, (DHA)- GIDALARIN dondurularak saklanmasının tazeliği koruyacak en iyi yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması konusunda uyardı. Bölek, "Dondurulmuş etlerin çözündürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıda Teknolojileri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, gıdaların dondurulması aşamasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Gıdaların dondurulmasının besinlerdeki mikroorganizma faaliyetini azalttığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Gıdalardaki fiziksel ve kimyasal bozulmalar ayrıca gıdaların besin değerlerindeki kayıplar önemli ölçüde önlenir. Fakat bunun için dondurmadan önceki işlemlerde, dondurma esnasında ve çözündürme aşamalarında usulüne uygun davranılması gerekmektedir" diye konuştu.

"ŞOK HAŞLAMA YAPILMALI"

Dondurma işlemi için taze ve zedelenmemiş sebze-meyvelerin tercih edilmesi tavsiyesinde uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Sebze ve meyveler dondurma öncesinde yıkanıp temizlenmeli, yıkanıp temizlenen sebzelerden gerekene 'şok haşlama' yapılmalıdır. Böylece sebzelerin renkleri dondurarak depolama sürecinde daha iyi korunmuş olacak ve bakteriyel yükte de önemli ölçüde azalma gerçekleşecektir. Soğan, ıspanak, kabak lahana, patlıcan, yeşil fasulye, bezelye, havuç, karnabahar, biber ve kereviz için 2-3 dakikalık bir haşlama yeterli olacaktır. Dondurma öncesinde haşlanan sebzelerin suları iyice süzülmeli, kâğıt havlularla kurutulmalıdır. Gerek sebzeler gerekse et ve diğer yiyecekler, bir kerede pişirilecek porsiyonlar halinde paketlere konulmalıdır. Dondurulacak meyveler kesinlikle haşlanmamalıdır. Taze ve zedelenmemiş olanları seçilip yıkanıp kabukları soyulduktan sonra doğranmalı ve içerisinde hava kalmayacak şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.