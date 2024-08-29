'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var! Kayıp Narin olayında yeni detay 'Gece birkaç yere ani baskınlar'

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra günlerdir kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek bir umut dolu habere kilitlendi. Olayda her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkarken yaşanan gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. En son Narin'in abisi Enes, annesinin canlı yayındaki dikkat çeken açıklamaları sonrası gözaltına alınmıştı. Abi Enes'in kolundaki diş / ısırık izleri de dikkat çeken ayrıntılardan olmuştu. Ekipler de bu detaya odaklanırken Narin'in kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 18 yaşındaki ağabeyin, kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Kayıp Narin'le ilgili çarpıcı yeni bilgilere de ulaşıldı.

"ÇEMBER ÇOK DARALDI"

Dün, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Narin'le ilgili yaptığı açıklamada "Dakika dakika her şeyi kayıt aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız. Kriminal ekiplerimiz olay yeri incelemesinden tutun en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Toplam 1800 komando bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Deliller incelenmek üzere gönderilmiştir. Bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız da olsa her bir ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı, tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Derdimiz Narin'imize sağ salim ulaşmak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. İnşallah burada yine milletimize Narin’in müjdesini vermek isterim." demişti.

"2,5 SAATLİK BOŞLUK VAR"

Gazeteci Ferit Demir, sosyal medya hesabından Narin'le alakalı yaptığı açıklamada, Narin'in saat saat neler yaptığını ve kimlerin onu nerede gördüğünü anlatıp '2,5 saatlik boşluk' detayına dikkat çekti. Demir, "Özel ekip dün gece birkaç yere ani baskınlar yapmış" da dedi. Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Narin ile ilgili çözülmeyen bir sır perdesi var. Narin Çarşamba günü 15.15'te eve gidiyor. Aile eve girmediğini söylüyor. Amcası 17.40'ta bizim eve gelip kuzenlerini sormuş diyor. 15.15 ile 17.40 arasında 2.5 saatlik boşluk var. Narin bu arada dışarıda ne yaptı? Narin'in evinin yakınında amcalarının ve diğer köylülerin evleri var. Narin oralardaysa birilerinin görmemesi imkansız bir durum. Narin'in kaybolduğu günün akşamı en son köyden 16 yaşlarında bir genç jandarma ifadesinde Narin'i köyün içindeki çeşmenin yanında gördüğünü söylüyor. Gördüğü saat 18.40 civarları.

"BİRKAÇ YERE ANİ BASKINLAR YAPILMIŞ"

Anne ve baba kızımız bizi bilen Narin'i tanıyan birileri tarafından kaçırılmış olabilir diyor. Şimdi bütün ihtimaller kaçırma üzerinde yoğunlaşmış durumda. Jandarma çember daraldı elimizde önemli bilgiler ve ipuçları var diyor. Aldığım bilgilere göre Diyarbakır'da Narin için oluşturulan özel ekip ve Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığından gelen özel ekip dün gece birkaç yere ani baskınlar yapmış. Narin'e dair iz aramışlar. Bu gece ve yarın belki bazı durumlar daha net ortaya çıkar diye düşünüyorum. Jandarmanın önemli bilgilere ulaştığı yönünde bilgiler var. Bu konuda yorum yapmayacağım. Bu akşam ve yarın önemli gelişmeler olabileceği yönünde bazı duyumlarımız var. Ben hala Narin'in sağ olarak ailesine kavuşacağından umutluyum..."

"SİNİRLENDİĞİ ZAMAN KENDİSİNİ ISIRIYOR" İDDİASI

Öte yandan Ferit Demir, gözaltına alınan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izleri ile ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Jandarma tarafından uçakla İstanbul'a götürülen ağabeyin kolundaki diş ve ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edildikten sonra Diyarbakır'a geri getirileceğini söyleyen Demir, ailenin iddialarını da paylaştı.

Demir, "Aile E.G'nin çok agresif olduğunu, uzun zamandır sinirlendiği zaman kendisini ısırdığını iddia ediyor... Adli tıp sonucu Narin'in bulunması için yol gösterici olacak..." dedi.

"GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI"

Diğer yandan Ekol TV muhabiri Burak Emek, yayında verdiği bilgilerde "Narin'in abisi gözaltına alındı, daha sonra serbest kaldı. DNA sonuçlarının henüz çıkmaması nedeniyle gözaltı süresi uzatıldı, ısırığın kime ait olduğu araştırılıyor. Narin'in abisi şu anda İstanbul'da gözaltında." şeklinde konuştu.