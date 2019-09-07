İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, evlatları terör örgütünce kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuklarını anımsattı.

Sadece Diyarbakırlı annelerin değil bütün milletin ağladığını, bu acıyla 82 milyonun feryat ettiğini belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır.

Eğer bu ülkenin anneleri, devletin çözüm bulması gereken bir acıya, bir parti kapısında derman aramak durumunda kalıyorsa iktidar da borazan medyası da düşünmek ve şu soruya cevap vermek zorundadır; 'Liyakatle yönetilen bir ülkede, bir anne, evladının geleceğini bir partiden mi yoksa devletten mi talep eder?' Dikkat buyurun, anneler 'Evlatlarımızı kurtarın' değil, 'Evlatlarımızı geri verin' diyor."