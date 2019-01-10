"Çözüm için köklü bir çalışma yapılmalı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir partinin il başkanını, ilçe başkanını aday olması halinde istifa ettiriyorsunuz. Bunlar istifa ederken, bir milletvekilinin, bir belediye başkanının adaylık sürecinde istifa etmemesi bence tezat. Bence bu sorunun çözümü için köklü bir çalışma yapılması gerekir." dedi.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, Meclis'te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin Meclis'te yaşadığı sorunları bildiğini belirten Destici, sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." çağrısının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Destici, bir partinin il ve ilçe başkanının, seçimler öncesinde aday olacağında istifa etmek zorunda olduğunu ama belediye başkanı, Meclis başkanı, milletvekili gibi görevlerde bulunanların istifa etmek zorunda bulunmadığını kaydetti.