'Çözüm süreci'nin kritik ismi konuştu! Yalçın Akdoğan, Bahçeli'nin çağrısını duyunca elindeki çatalı düşürmüş

2013 yılında başlayan ve 2015 yılında son bulan 'çözüm süreci'nde dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çıkışı yorumladı.

"BİR AN ÇATAL ELİMDEN DÜŞTÜ"

Akdoğan uzun zamandır siyasi gelişmeleri takip etmediğini vurguladı ve "Eşimin siyasetle hiç ilgisi yok. Salı günü Devlet Bey'in, Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını takip eder. Kahvaltı yapıyoruz, bir an çatal elimden düştü. Hanım gayriihtiyari 'deprem mi oluyor' diye irkildi. 'Yok' dedim 'Daha önemli bir şey oluyor'. Devlet Bey konuşuyordu. Söylediği şeyler çok ileriydi" dedi.

"HERKES ŞOK HALİNDEYDİ"

Bahçeli'nin bu çıkışının çalışılmış olduğunu belirten ve bunun önemli bir hamle olduğunu söyleyen Akdoğan, "Devlet Bey'den bunları duyunca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı. Cümleleri anlamaya çalışıyorum; 'umut hakkı'ndan bahsetti. Önce meslektaşlarımıza baktım, yorumlara baktım. Herkes şok halindeydi. Eveleyip, geveliyorlardı, nasıl pozisyon alacaklarını bilmedikleri için. Herkes top çeviren konuşmalar yaptı" dedi.

Konuşmanın arka planında neler yapıldığını bilmediğini de belirten Akdoğan, "O günlerde şöyle yorum yaptım; ya çok büyük dalga geliyor; bir risk, tehlike var. Onun için içeride bütünlüğü muhafaza etmemiz lazım. Veya Suriye'de yeni bir denklem kuruluyor. Buna ön hazırlık olarak böyle bir şey yapılabilir. Veya Öcalan yaşlandı devlete hizmet etsin diye düşünüldü diye kafamdan geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BEY'İN BURADA YAPTIĞI YÜKSEK SİYASETTİR"

Akdoğan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Bunun devamı geldi sonra. Bu önemli bir inisiyatif. Bu konularla ilgilenen bir kişi olarak bundan büyük memnuniyet duydum. Türkiye açısından bu noktaya gelinmesi önemlidir. Devlet Bey'in burada yaptığı yüksek siyasettir. Paradigma seviyesinde yüksek seviyesindedir. Günlük siyasetin ötesinde yüksek siyaset yapmak demektir bu. Kimileri kartları yeniden karar, kimileri kart sallar. Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız. Yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız."