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'Çözüm süreci' sorusuna MHP'den çok konuşulacak yanıt! Bahçeli'nin DEM Parti'yle el sıkışması gündeme damga vurdu

11.10.2024 15:03
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Devlet Bahçeli'nin sürpriz 'DEM Parti' hamlesi siyasi atmosfere yeni bir soluk kattı. Meclis'in yeni yasama yılına başladığı gün Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması akıllara 'Yeni bir çözüm sürecinin işaret fişekleri mi?' sorusunu getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuyla ilgili çarpıcı açıklamasından sonra MHP'li Feti Yıldız 'çözüm süreci' sorusuna "Adım atmak gerekiyor" yanıtını vermesiyle dikkat çekti.

'Çözüm süreci' sorusuna MHP'den çok konuşulacak yanıt! Bahçeli'nin DEM Parti'yle el sıkışması gündeme damga vurdu

TBMM'nin yeni yasama dönemi beklenmedik bir gelişmeye açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz hamlesi gündeme damga vurdu. Oturum sırasında yerinden kalkıp DEM Parti sıralarına giden Devlet Bahçeli, DEM Partili vekillerle el sıkışarak selamlaştı, kısaca sohbet etti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI ELİNİ UZATTI

Erdoğan, Bahçeli'nin bu hamlesini "Sayın Devlet Bahçeli’nin gerek Meclis'in ilk günü gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layığı ile anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz hiçbir ayrım yapmadan Meclis'teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış ve bu yaklaşım içinde hareket etmeleridir" sözleriyle değerlendirmişti.

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BAHÇELİ: UZATTIĞIM EL, MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİN MESAJIDIR

Bahçeli de tokalaşma hamlesiyle ilgili daha sonra şu açıklamada bulunmuştu:

“Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclis’in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el; gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenenin temenni ve teklifidir. DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.”

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN ILIMLI YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de gelişmeye "Sayın Bahçeli ile DEM’in el sıkışması Türkiye’de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır" sözleriyle olumlu yaklaşmıştı.

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM: O İŞ BİTTİ

Siyasilerin peş peşe açıklamalarıyla beraber yeni bir 'çözüm süreci' olasılığı dillendirilmeye başladı. Bu konu dün akşam HaberTürk'te canlı yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a soruldu. Uçum, "O iş bitti" dedi, şunları ifade etti:

"Türkiye'ye yönelik terör ve şiddeti bitirmeye yönelik bir süreçti. Orada Türkiye ciddi ihanetle karşılaştı. Bunların yaptığı demokratik özerklik ilanları, hendek kalkışmaları o perspektifin dışında konulardı. O iş de bitti. Gelecek kuşaklara Türkiye'yi bölünmüş bir nesil olarak miras bırakılamaz. Türkiye bunun altından kalkamaz. Ayağa kalkma meselesi devletin bütünlüğüne sahip çıkma meselesi. Sayın Özel'in bu konuda yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum."

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MHP'DEN GÜNDEM YARATACAK 'DEM PARTİ' VE ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKIŞI

Konuyla ilgili son açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşurken ses getirecek bir çıkışa imza atan Yıldız, 'çözüm süreci' sorusuna verdiği ılımlı yorumla dikkat çekti.

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MHP'Lİ FETİ YILDIZ: BU ÇAĞRININ KIYMETİ TÜM MUHALEFET PARTİLERİ TARAFINDAN BİLİNMELİ

Yıldız, Bahçeli'nin hamlesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Genel başkanımız 'Türkiye Yüzyılı’nda terörün sıfırlanmasının, bölücülük melanetinin ortadan kaldırılmasının öncelik olduğunu söyledi. Bunun yanlış anlaşılacak tarafı yok ki. 'Aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım. Huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım' dedi. Müthiş sözler. Geldiğimiz bu dönemde bu sözlerin ve çağrının kıymeti tüm muhalefet partileri tarafından bilinmeli. Bunun bir tarafından çekiştirilerek -Anayasa için, seçim için yapılıyor- gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör, bölücülük Türkiye’nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Yazıktır, günahtır. Bu mesele çok önemli, çok.”

'ÇÖZÜM SÜRECİ' SORUSUNA ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Yıldız, "Peki DEM’le karşılıklı diyalog zemini hazır mı? Bu diyalog, çözüm sürecini beraberinde getirir mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Evet adım atmak gerekiyor. DEM’in terör belasından, onların vesayetinden kurtulması gerekiyor. Açıkçası özgürleşmesi lazım. Türkiye partisi oldukları anda konuşulur. Tek şart, kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır. Sonrası kolay diyoruz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Feti Yıldız MHP DEM Parti
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