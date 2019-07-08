‘Çözüm Süreci’ Yürüyüşüne Polis Engeli

HDP’nin "Savaşa hayır, demokraside buluşalım" sloganıyla düzenlemek istediği yürüyüş için partililer Kayapınar ilçesinde toplandı. HDP Kayapınar İlçe Örgütü’nden Roboski Parkı'na kadar yapılması planlanan yürüyüş nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Güzergahtaki yolları kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi. Polis amirleri, HDP milletvekillerine, valiliğin eylemi yasakladığını bildirerek ilçe binası önünde açıklama yapılmasını istedi.
Ancak HDP’liler yürümekte ısrar etti. Bu sırada ilçe binası önüne gelmek isteyen HDP’li milletvekili Dersim Dağ ile polis arasında tartışma çıktı. Dağ, aracıyla yolu trafiğe kapatınca polis araç başında bulunan Dağ’ın veHDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in danışmanlarını gözaltına aldı. Danışmanları gözaltı aracına bindirilince Dağ ile Aydeniz de gözaltına aracına bindi ve aracın kapıları kapatıldı.
Aracın kapısında oturarak beklemeye başlayan Saliha Aydeniz ile polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Aydeniz, kendisini araçtan indirmeye çalışan polislere “Bana dokunamazsınız bana dokunursanız suç işlersiniz” diye bağırdı. Ancak polis Aydeniz zor kullanarak araçtan indirdi. Bu sırada Dersim Dağ ise aracın içinde beklemeye başladı.
Danışmanların bırakılması için HDP’liler caddede oturma eylemine yaptı. HDP’li milletvekilleriyle polis arasında yapılan görüşmelerin ardından danışmanlar serbest bırakıldı.
Olayın ardından parti binası önüne geçen gruba hitaben konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, kendilerine engel olan polislerin bir gün hesap vereceğini söyledi. Aydeniz, “Bu savaş bugün Türkiye'yi de vuruyor. Bu savaş Türkiye'nin halklarını ve ekonomisini de vuruyor, Türkiye'nin geleceğini de vuruyor. Biz demokratik siyaseti inşa etmek için barışı bütün toplumda inşa etmek için mücadelemizi şimdiye kadar nasıl yürüttüysek bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz, ısrarcı olacağız. Bugün burada toplanma amacı da buydu. Buradan demokrasinin, barışın sesini, halkların birlikte yaşama yol ve yöntemlerini, birlikte konuşarak toplumsal barışı inşa ederek olacağını haykırmak için yürüyecektik. Ama bugün burada yüzlerce polisin, onlarca aracın olması tam da bu şiddetin, bu savaş hukukunun bir göstergesidir. Yarın öbür gün her biriniz tek tek bunun hesabını vereceksin. Emin olun şimdiye kadar verenlerde oldu. Biz buradan yürümeye devam edeceğiz. Demokrasinin barışın, sizler için de bu ülkenin demokrasisini sağlayana kadar, halkımızla birlikte mücadele etmenin sözünü veriyoruz” dedi.
Açıklama sonrası 15 dakikalık oturma eylemi yapan grup, alkış ve sloganlar eşliğinde dağıldı.
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