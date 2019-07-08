‘Çözüm Süreci’ Yürüyüşüne Polis Engeli

HDP’nin "Savaşa hayır, demokraside buluşalım" sloganıyla düzenlemek istediği yürüyüş için partililer Kayapınar ilçesinde toplandı. HDP Kayapınar İlçe Örgütü’nden Roboski Parkı'na kadar yapılması planlanan yürüyüş nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Güzergahtaki yolları kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi. Polis amirleri, HDP milletvekillerine, valiliğin eylemi yasakladığını bildirerek ilçe binası önünde açıklama yapılmasını istedi.

Ancak HDP’liler yürümekte ısrar etti. Bu sırada ilçe binası önüne gelmek isteyen HDP’li milletvekili Dersim Dağ ile polis arasında tartışma çıktı. Dağ, aracıyla yolu trafiğe kapatınca polis araç başında bulunan Dağ’ın veHDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in danışmanlarını gözaltına aldı. Danışmanları gözaltı aracına bindirilince Dağ ile Aydeniz de gözaltına aracına bindi ve aracın kapıları kapatıldı.

Aracın kapısında oturarak beklemeye başlayan Saliha Aydeniz ile polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Aydeniz, kendisini araçtan indirmeye çalışan polislere “Bana dokunamazsınız bana dokunursanız suç işlersiniz” diye bağırdı. Ancak polis Aydeniz zor kullanarak araçtan indirdi. Bu sırada Dersim Dağ ise aracın içinde beklemeye başladı.