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Çözüm Süreçlerinde Kadınlar Neden Rol Almalı?

22.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dünya’daki çatışmaların çözümünde kadınlar ne kadar rol alıyor? İrlanda Dışişleri Bakanlığı Çatışma Çözümü Direktörü Aine Hearns, kadınların yeteri kadar rol oynamadığını savundu. Hearns, Kadınların arabuluculuk faaliyetlerinin arttırılmasında kararlı olduklarını söyledi

Çözüm Süreçlerinde Kadınlar Neden Rol Almalı?

“Kadınların süreçlere katılması barışın inşasını kolaylaştırıyor” bu görüş İrlanda Dışişleri Bakanlığı Çatışma Çözümü Direktörü Aine Hearns’a ait. Dünya’daki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli, Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), tarafından düzenlenen toplantının konuşmacılarından biri de Hearns’di. “Çatışma Çözümlerinde Medyanın Rolü” başlıklı toplantıda, Kuzey İrlanda ve Kolombiya deneyimleri masaya yatırıldı.

“Suriye de Kıbrıs’da da sürece katılmalılar”

Toplantıda söz alan Hearns, ana politikalarının krizleri önlemek olduğunu vurgulayarak, krizlerin çözümünde kadınların rolüne dikkat çekti. Hükümetinin hazırladığı üçünü ulusal eylem planında kadınlara daha fazla rol vereceklerini belirten Hearns, “Kadınların süreçlere katılması barışın inşasını kolaylaştırıyor. Çatışma çözümüne kaynak ayırmaktansa, çıkmasını engellemek daha karlıdır. Şu anda üçüncü ulusal eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Plan Nisan ayında hayata geçecek. Kadınların karar alma süreçlerine katılması çok önemli. Kadınların hem hükümette, hem güvenlikte üst düzey katılımının temsilyeti önemlidir. Kadınların arabuluculuk faaliyetlerinin arttırılmasında kararlıyız. Kadınların katılması barış süreçlerini iki yıl daha uzatıyor. Kadınların yerel düzeyde organize olmaları önemli. Suriye ve Kıbrıs’ta da kadınların süreçlere katılmasını istiyoruz” dedi.

“Katılan tarafların liderleri genelde erkekler oluyor”

Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Hearns, kadınların çözüm süreçlerinde yeterince rol almadığını söyledi. Hearns, “Kadınlar yeterli role sahip değil. Kadınlar barış süreçlerinde her zaman rol almadı. Bu çok önemli bence. Bazı nedenleri olabilir, kadınlar iki ya da üçüncü gözlemci olarak dahil olmadılar. Eğer buralara dahil olmazlarsa, başka ana görüşmelere de dahil olamıyorlar. Kadınların erken aşamalardan itibaren süreçlere ve topluluklara katılması, seslerinin duyulması için önemlidir. Katılan tarafların liderleri genelde erkekler oluyor ama kadınlar da düşünülmeli” diye konuştu.

Kadın ve erkeklerin süreçlere etkilerinin farklı olduğunu savunan Hearns, şunları söyledi; ”Süreçlerde alınan kararlar kadınları ve erkekleri farklı olarak etkiler. Birçok barış sürecinde cinsiyetler dikkate alınmıyor. Kadınlara bu süreçlerde ihtiyacımız var. Kadınlar ev ve gelecek nesilleri, çocukları yapandır. Kadınları neyin önemli olduğu konusunda farklı yöne odaklanabilir. Cinsiyet dinamikleri kadınlar ve erkekler için farklı olabiliyor. “

Hearns ulusal eylem planının sadece İrlanda’ya ilişkin olduğunu ancak isteyen ülkelere bu konuda destek verebileceklerini sözlerine ekledi.

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