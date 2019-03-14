HABER

"Çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin beka üzerinden tartışılmasına tepki göstererek, "Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz." dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret eden Akşener, ilçe girişinde partililerce mehteran takımı ve davul zurna eşliğinde karşılandı.

Orta Park mevkisinde seçim otobüsünden partililere hitap eden Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı oluşturan partilere oy verenlerin "terörist" olarak adlandırıldığını savundu, ancak Millet İttifakı olarak, oy versin vermesin kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinin "beka seçimi" olarak adlandırmasına anlam veremediğini belirten Akşener, şunlar kaydetti:

"Şimdi kendi bekaları için, koltuklarının bekası için birbirlerine hakaretler ettiler, kalkıp seçmenlerden özür dilemediler. Daha sonra bu aziz millet yemedi bunu. Şimdi bunu konsolide etmek için bekayı uydurdular. Ama ortada beka sorunu yokmuş. 5 harfliler sorunu varmış. Biri Meral, biri Kemal, biri Temel. Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz. Elbette rekabet var, biz de buraya hem Çetin Akın, hem de Orkun Şıktaşlı için oy istemeye geldik."

Seçmenlerden 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na "kulağını çekmek" suretiyle ders vermesini isteyen Akşener, "Bu kulağı çekmezseniz diyecekler ki, 'Bu milletin keyfi yerindeymiş. Her şey yolunda.' Böyle olunca 1 Nisan'dan itibaren her türlü zamla karşı karşıya kalmazsanız adımı değiştireceğim." diye konuştu.

Meral Akşener, Millet İttifakı belediye başkan adaylarının seçimleri kazanması halinde şehirlerinin kaynaklarını israf etmeyeceğini, hizmet yapıp, yandaş, akraba ve dost kayırmayacağını, herkesin belediye başkanı olacaklarını, hakkın, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü ile liyakate dikkat edeceklerini aktardı.

Akşener, "Ben sizlerin huzurunda hem Turgutlu hem de Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayına kefilim. Yanlışları olursa, eksik yaptıkları bir şey olursa bana söyleyeceksiniz. Ben onlara anne terliği vururum, her ikisini de." ifadelerini kullandı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Bakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştüBakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştü
Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisiKılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Manisa Meral Akşener seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.