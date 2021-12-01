Çözümü sandığınızdan da basit! Halılarınızı temizlerken bu yöntemleri uygularsanız...

Halılar; ince ve sık yüzeyleri nedeniyle toz, kıl, tüy ve yemek artığını kolaylıkla gizleyebiliyor. Fark edilmeyen kir ve tozlar, etrafa dağılıp evin de kirlenmesine yol açıyor. Ayrıca sürekli tozlu ve kirli hava solumanın sağlık açısından da sıkıntı yarattığı biliniyor. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmanın yolu, halı temizliğinin etkili bir şekilde ve derinlemesine yapılmasından geçiyor. İşte, iyi bir halı temizliği için yapmanız gerekenler...

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN GÜCÜNE GÜVENİN

Elektrik süpürgeleri, tozlarla etkili bir şekilde mücadele edebiliyor. Vakum güçleri sayesinde halıların arasına ve diplerine gizlenen tozları kolayca kendine çekebiliyor. Halı temizliğinde elektrik süpürgesi kullanmanın en büyük avantajı, süpürme işlemi sonrasında halıdaki lekelerin net bir biçimde ortaya çıkması oluyor. Bu sayede en kirli noktaları kolayca fark edip temizlemeye başlayabilirsiniz!

HALIDAKİ LEKELERE AMAN VERMEMEK İÇİN İPUÇLARI

Her halının farklı yapıda olduğunu unutmamalısınız. Genellikle halıların etiket kısmında nasıl temizlenmeleri gerektiği belirtiliyor. Eğer etiket kısmında bu bilgiyi bulamıyorsanız satın aldığınız yeri arayarak kendi halınız için en doğru temizleme yöntemini öğrenebilirsiniz.

Çamaşır sodasının halı yüzeyindeki lekelere karşı etkili olduğu biliniyor. İnatçı lekelerin üstesinden gelmek için çamaşır sodası tercih edebilirsiniz.

Beyaz sirke, lekelerle mücadele etmesinin yanı sıra halılara parlaklık da katıyor. Halılarınızı etkili bir şekilde temizlemek ve onlara hoş bir görünüm kazandırmak istiyorsanız temizlik sırasında beyaz sirke kullanabilirsiniz.

Halı üzerindeki sakız ve şeker gibi yapışkan lekeleri ortadan kaldırmak için buz tercih edebilirsiniz. Buzu kurumuş yapışkan lekelerin üzerinde kısa bir süre beklettiğinizde lekenin kendini saldığını görebilirsiniz. Kurumuş ve yapışkan lekeleri kendilerini saldıklarında kolayca temizleyebilirsiniz.

Genellikle halı temizliğinde saçak kısımlar göz ardı ediliyor. Kirler, çoğu zaman halı saçaklarının arasına sıkışıp birikebiliyor. Halı saçaklarını diplerine kadar iyice temizlemek için fırça kullanabilirsiniz. Sıkı bir şekilde fırçalanan saçaklar, diplerdeki kirlerden kolayca arınabiliyor.



