CPJ: “Gazetecilere Saldıran İstanbul Polisi Yargılanmalı”

CPJ'nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gülnuza Said, New York'ta yaptığı açıklamada, “İstanbul polisi protesto eylemlerini izleyen gazetecilere karşı kabul edilemez şiddet uyguladı. Bunun hesabını vermek zorundalar. Türk yetkililer, yetki sahasını aşan ve basın mensuplarına saldıran polis memurlarını soruşturmalı ve yargılamalıdır” dedi.

CPJ, açıklamasında, Reuters haber ajansına göre protestolara katıldıkları gerekçesiyle en az 250 kişinin gözaltına alındığı bilgisi de yer verdi.

İstanbul'da polisin Kadıköy İlçesi’nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yeni rektör atamasına yönelik protesto eylemlerini izleyen gazetecilere gözyaşartıcı gazla saldırdığını kaydeden CPJ, gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarına ve yayınlanan haberlere göre en az iki basın mensubunun plastik mermiyle vurulduğunu bildirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 3 Şubat günü yaptığı yazılı açıklamada, Türk yetkililerin, İstanbul'da son günlerde düzenlenen protesto gösterilerini izleyen basın mensuplarına saldıran polis memurlarını derhal soruşturması ve yargılaması gerektiğini bildirdi.

CPJ, açıklamasında, bağımsız gazeteci ve belgesel yapımcısı Kazım Kızıl'ın Twitter paylaşımlarına atıfta bulunarak Kızıl'ın yüzünden plastik mermiyle vurulduğunu bildirdi. Komite ayrıca plastik mermilerden birinin Halk TV kameramanı Murat Erkmen'in bacağına isabet ettiğini, olayın Halk TV tarafından duyurulduğunu ve sosyal medyada Ermen'in yaralı bacağının fotoğraflarının paylaşıldığını kaydetti. Her iki gazetecinin de aldığı yaraların hayati tehlike oluşturmadığı da kaydedildi.

CPJ ayrıca, Halk TV'nin haberine göre polisin muhabir Erdinç Yılmaz'a da saldırdığını aktardı. Açıklamada Yılmaz’ın, uğradığı saldırının ayrıntılarını paylaşmadığı, ancak Halk TV'ye dizinin şiştiğini ve elinden yaralandığını anlattığı belirtildi.

CPJ, açıklamasında “DİSK Basın-İş'in Twitter'da paylaştığı video görüntüleri, polisin bir grup gazeteciye doğrudan plastik mermi ve gözyaşartıcı gazla saldırdığını, sendika yönetim kurulu üyesi Elif Akgül'ü kaba kuvvetle hırpaladığını gösteriyor” dedi.

CPJ ayrıca polisin sol eğilimli internet haber sitesi Sendika'nın muhabirlerinden Murat Bay'i yumrukladığını ve kamerasına zarar verdiğini kaydediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir elektronik posta iletisinde bulunduğunu bildiren CPJ, iletiye henüz yanıt gelmediğini kaydetti.

