CPJ: “Salgın Ortamında Rekor Sayıda Gazeteci Hapiste”

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) son yıllık raporuna göre 2020'de hükümetler sivil itaatsizlik ve Corona virüsü salgını haberlerine kısıtlarken, rekor sayıda gazeteci çalışmaları nedeniyle hapsedildi. Bu yıl 1 Aralık’a kadar geçen sürede en az 274 gazeteci hapse atıldı. Bu, CPJ'in 1990'ların başında veri toplamaya başlamasından bu yana en yüksek sayı ve peş peşe beş yıldır en az 250 gazeteci hapse giriyor. CPJ’in sayımına göre Çin, salgınla ilgili haber yapan birçok kişiyi tutuklayarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla gazeteciyi hapse atan ülke oldu. Çin’i, gazetecileri şartlı tahliyeyle tutuksuz yargılayan ve yenilerini tutuklayan Türkiye izledi. Herhangi bir suçtan hüküm giymeyen gazetecileri gözaltında tutmak için büyük çaba sarf eden Mısır ve Suudi Arabistan, Türkiye’yi izledi. “Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildi” Raporda Türkiye’deki durumla ilgili, “Hapsedilen her gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ülkede, 2016’nın Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sonrası yaşanan (cezaevine gönderilenlerin sayısındaki) artıştan bu yana hapisteki gazetecilerin sayısı azaldı. Basın kuruluşlarının kapatılması, hükümet yanlısı işadamlarının eline geçmesi ve adli husumet, ana akım medyayı etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, Türkiye daha fazla gazetecinin cezaevi dışında yargılanmayı beklemesine izin verdi. Bu yıl Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildi. Bu sayı, 2016'daki sayının yarısından da az ancak yetkililer gazetecileri ve avukatlarını tutuklamaya devam ediyor” denildi.

Raporda ayrıca, “Türkiye’de COVID-19 nedeniyle 2020'de adli kovuşturmalar üç ay süreyle askıya alındı, bu durum gözaltındakiler için hapis süresini ve şartlı tahliye edilerek yargılanmayı bekleyenlerin endişesini arttırdı. CPJ'in rapor sürecinde Türk yetkililer eleştirel haberlerinden ötürü Kürt yanlısı Mezopotamya Haber Ajansı'nda çalışan en az üç gazeteciyi tutukladı. Bu gazeteciler arasında yer alan ve bir haberinde askeri personelin iki köylüyü gözaltına alıp, işkence edip, helikopterden attığını ve köylülerden birinin daha sonra hayatını kaybettiğini iddia eden Cemil Uğur da vardı. Türk yetkililer, tutuklamaya direnen sivillerin yaralandığını açıkladı” İfadeleri yer aldı. “Etiyopya ve Belarus’ta ciddi artış” CPJ’e göre hapsedilen gazeteci sayısında önemli artışlar olan iki ülke, huzursuzluğun silahlı çatışmaya dönüştüğü Etiyopya ve hileli kabul edilen bir seçimde zafer iddiasında bulunan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı protestoları takip eden gazetecilerin gözaltına alındığı Belarus'tu.

"Salgının sırasında otoriter liderler gazetecileri tutuklayarak sürecin nasıl aktarıldığını kontrol etmeye çalıştı. Davaları ertelediler, ziyaretçileri kısıtladılar ve cezaevlerinde artan sağlık riskini göz ardı ettiler" diyen CPJ, en az iki gazetecinin de gözaltında hastalığa yakalandıktan sonra öldüğünü bildirdi. CPJ İcra Direktörü Joel Simon, "Küresel bir pandeminin ortasında rekor sayıda gazetecinin hapsedildiğini görmek şok edici ve dehşet verici" dedi. Simon, asılsız bilgi bombardımanı ya da haber salgınının, toplumda paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması olarak tanımlanan ‘infodemi’ye de değindi ve "Bu baskı dalgası, bilgi akışını kesintiye uğratan ve infodemiyi körükleyen bir sansür biçimidir. COVID-19 dünya hapishanesine yayılırken, gazetecilerin hayatlarını da riske atıyor" dedi. “ABD’de 110 gazeteci suçlandı” CPJ'in raporunu kapsayan dönemde ABD'de hiçbir gazeteci hapse atılmadı; ancak ABD Basın Özgürlüğü Takibi projesine göre 2020'de benzeri görülmemiş bir şekilde 110 gazeteci tutuklandı veya suçlandı; en az 12 kişi hala yargılanıyor. Bu gazetecilerin birçoğu polis şiddetine karşı gösterileri takip ediyordu.