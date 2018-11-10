Crackdown 3 PC sistem gereksinimleri

Son zamanlarda Xbox One için sağlam bir özel oyunun çıkmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni, Microsoft‘un konsola özel oyunları Windows 10’a genelleme projesi.

Bu proje Windows 10’a olan ilgiyi ne kadar arttırdı bilinmez fakat Xbox One‘ın cazibesine ket vurduğu inkar edilemez bir gerçek.

Microsoft’un bir süredir yapım aşamasında olan yeni oyunu Crackdown 3 de Xbox One ve PC (Windows 10) için yayınlanacak. Peki PC’niz bu oyun için yeterince güçlü mü?

Microsoft geçtiğimiz gün Crackdown 3 sistem gereksinimleri listesini yayınladı. Genel olarak bakıldığında Crackdown 3 sistem gereksinimleri, günümüz oyunlarıyla aynı paralellikte bulunuyor. Yani öyle uçuk bir gereksinim söz konusu değil.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Crackdown 3 sistem gereksinimleri listesi ile başbaşa bırakalım.

Minimum: Bu ürünü açmak için cihazınızın en az gereksinimlerin hepsini karşılaması gerekir

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 14393.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: Intel i5 3470 | AMD FX-6300

Ekran Kartı: Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X

Önerilen: En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 14393.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 4 GB

İşlemci: Intel i5 4690 | AMD FX-8350

Ekran Kartı: Geforce 970 veya Geforce 1060 | Radeon R9 290X veya Radeon RX 480

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