Crackdown 3 PC sistem gereksinimleri

Son zamanlarda Xbox One için sağlam bir özel oyunun çıkmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni, Microsoft‘un konsola özel oyunları Windows 10’a genelleme projesi.
Bu proje Windows 10’a olan ilgiyi ne kadar arttırdı bilinmez fakat Xbox One‘ın cazibesine ket vurduğu inkar edilemez bir gerçek.
Microsoft’un bir süredir yapım aşamasında olan yeni oyunu Crackdown 3 de Xbox One ve PC (Windows 10) için yayınlanacak. Peki PC’niz bu oyun için yeterince güçlü mü?
Microsoft geçtiğimiz gün Crackdown 3 sistem gereksinimleri listesini yayınladı. Genel olarak bakıldığında Crackdown 3 sistem gereksinimleri, günümüz oyunlarıyla aynı paralellikte bulunuyor. Yani öyle uçuk bir gereksinim söz konusu değil.
Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Crackdown 3 sistem gereksinimleri listesi ile başbaşa bırakalım.
Minimum: Bu ürünü açmak için cihazınızın en az gereksinimlerin hepsini karşılaması gerekir
İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 14393.0 veya daha üstü
Mimari: x64
Klavye: Tümleşik Klavye
Fare: Tümleşik Fare
DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11
Bellek: 8 GB
Video Belleği: 2 GB
İşlemci: Intel i5 3470 | AMD FX-6300
Ekran Kartı: Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X
Önerilen: En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır
İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 14393.0 veya daha üstü
Mimari: x64
Klavye: Tümleşik Klavye
Fare: Tümleşik Fare
DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11
Bellek: 8 GB
Video Belleği: 4 GB
İşlemci: Intel i5 4690 | AMD FX-8350
Ekran Kartı: Geforce 970 veya Geforce 1060 | Radeon R9 290X veya Radeon RX 480
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