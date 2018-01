Cranberries solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti! Dolores O'Riordan kimdir, neden öldü?

Dolores O'Riordan hayranlarını üzen haber... İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti. Peki 90'lı yıllara damgasını vuran Dolores O'Riordan kimdir? Dolores O'Riordan hayatı ve şarkıları haberimizde.

46 yaşındaki Dolores O'Riordan'ın ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni albüm kayıtları için Londra'da bulunan Dolores O'Riordan'ın ani ölümü müzik dünyasında şok etkisi yarattı. Dolores O'Riordan 90'lı yıllara Zombie şarkısıyla damga vurmuştu.

DOLORES O'RIORDAN KİMDİR?

6 Eylül 1971'de İrlanda'nın Limerick kentinde doğan, Dolores O'Riordan'ın tam adı Dolores Mary Eileen O'Riordan'dır. İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkmıştır. Zombie şarkısıyla da dünya çapında ününe ün katmıştır.

