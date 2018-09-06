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Cranberries'in solisti O'Riordan boğularak ölmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

Cranberries'in solisti O'Riordan boğularak ölmüş

LONDRA (AA) - İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın alkol zehirlenmesine bağlı boğularak öldüğü ortaya çıktı.

İngiliz adli tabip Shirley Radcliffe, aşırı derecede alkol alan O'Riordan'ın kazara boğularak öldüğünü açıkladı.

Şarkıcının ölümüyle ilgili Westminster'da adli soruşturma yürütülüyordu.

O'Riordan'ın cansız bedeni, ocak ayında Londra'da bir otelin küvetinde suyun içinde bulunmuştu. Ünlü solist, hayatını kaybettiğinde 46 yaşındaydı.

Dolores O'Riordan ve grubu 1990 yıllarda "Zombie", "Dream" ve ''Linger" şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
alkol zehirlenmesi Cranberries Dolores O'Riordan

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