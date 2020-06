Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor

PC platformunu uzun bir süredir es geçen oyun, Crash Team Racing Nitro-Fueled ile yine PC’ye uğramamıştı. Ancak bugün gelen sızıntılar Crash Bandicoot 4 PC sürümü için çalışmaların başladığı yönünde.

İŞTE CRASH BANDİCOOT'UN FİYATI

Bandicoot’un uzun zamandır beklenen yeni oyunu 2 Ekim 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One’a gelecek. Söylentilere göre 2020’nin sonuna doğru oyunun PC sürümü de yayınlanacak. Nintendo Switch’e gelmesine kesin gözüyle bakılan oyun maalesef ki AAA oyunmuş gibi 470 TL’den satılacak.

The Last of Us Part II‘nin 499 TL’ye satıldığı yerde Crash’in 470 TL etmeyeceği açıkça ortada. Fiyat politikası konusunda sürekli eleştirilen Activision, 59.99 dolar satış fiyatı ile yurtdışında bile satış rakamlarında çakılacak gibi görünüyor.

Her ne kadar Crash tutkunu olsam da bu oyuna ilk çıktığında 470 TL para vermek biraz akıl mantık dışı. İndirimler ile oyunun 200 TL seviyesine inmesini beklemek daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Umarız Activision bu yüksek fiyat politikasından en kısa sürede vazgeçer ve fiyatlarda bir iyileştirme yapar.

