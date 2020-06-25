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Crash yeni oyunu ile geliyor

OYUN HABERLERİ  | 25.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

PlayStation markası ile özdeşen ve oyun dünyasının ikonikleşmiş isimlerinden olan Crash, uzun zamandır yeni oyunu ile karşımıza çıkmıyordu. Geçtiğimiz yıl Crash Team Racing ile konsollara çıkışını gerçekleştirerek ben daha ölmedim diyen Crash, şimdi de Crash Bandicoot 4: It’s About Time ile karşımıza çıkacak.

Crash yeni oyunu ile geliyor

PlayStation 4 ve Xbox One için duyurulan Crash Bandicoot 4: It’s About Time, klasik yapısını koruyarak yeni grafikleri ve dinamikleri oyuncular ile buluşturacak. 2 Ekim 2020 tarihinde çıkacak olan oyun için belirlenen ön sipariş fiyatı maalesef ki Crash sevenleri derinden üzecek.

CRASH FİYATI İLE DUDAK UÇUKLATTI

Oyun, Xbox One’da ve PlayStation 4’te 470 TL gibi afaki bir fiyata sahip olacak. Yılın oyunu seçilmesine kesin gözüyle baktığımız The Last of Us Part II‘nin ön sipariş fiyatının 429 TL ve şu an ki fiyatının ise 479 TL olduğunu belirtelim. Şimdi iki oyun arasında dağlar kadar fark var. Crash’i 59.99 dolar yani tam oyun fiyatına satmak biraz markanın isminden yararlanmak oluyor.

Crash’in Türkiye pazarında edebileceği en üst fiyat 259 TL. Daha da fazla verilmez. Tamam oyun eğlenceli olabilir. Bizlere nostaljik dakikalar yaşatabilir. Ama karşısında fiyat konusunda The Last of US Part II gibi alternatif varken, Crash’e bu parayı vermek pek mantıklı değil. Umarız bu oyunun fiyatında özellikle de Türkiye’de bir indirim uygulanır.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time fragmanını buradan izleyin

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