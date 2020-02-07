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Credit Suisse CEO’su casusluk skandalı sonrası istifa etti

07.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

İsviçre bankasında Eylül ayında başlatılan soruşturmada Credit Suisse Genel Müdürü Pierre-Olivier Bouee'nin özel dedektifler tutarak eski varlık yönetimi sorumlusu Iqbal Khan'ı izlettirdiği ortaya çıkmıştı. Khan, bankanın en büyük rakibi UBS'e geçmişti.

Credit Suisse CEO’su casusluk skandalı sonrası istifa etti

İsviçre bankası Credit Suisse'in CEO'su Tidjane Thiam, kurumda yaşanan casusluk skandalının ardından istifa etti. Beş yıldır bu görevde olan ve şirketin ilk Afrika kökenli CEO'su olan Thiam'ın yerine, bankanın İsviçre sorumlusu Thomas Gottstein getirildi.

Eylül ayında banka içinde başlatılan bir soruşturmada bankanın genel müdürü Pierre-Olivier Bouee'nin özel dedektifler tutarak eski varlık yönetimi sorumlusu Iqbal Khan'ı izlettirdiği ortaya çıkmıştı. Khan, bankanın en büyük rakibi UBS'e geçmişti.

Daha sonra bankanın insan kaynakları sorumlusu Peter Goerke'nin de izlendiği ortaya çıkmış, İsviçre Bankacılık Düzenleme Kurumu FINMA, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstifası yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edilen Thiam'ın banka yetkililerinin izlendiğinden haberi olmadığı belirtiliyor.

CEO-Yönetim Kurulu Başkanı gerginliği

14 Şubat'ta son çeyrek ve 2019 sonuçlarını açıkladıktan sonra görevini bırakacağı belirtilen Thiam, istifa açıklamasında "Eski iki iş arkadaşımızın gözetlendiğinden haberim yoktu. Bu durum, Credit Suisse'i şüphesiz rahatsız etti, kaygılandırdı ve incitti. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm" dedi.

Casusluk skandalından sonra Thiam'la bankanın yönetim kurulu başkanı Urs Rohner'in ilişkilerinin gerildiği belirtiliyor.

Gerginlikte bankanın ana hissedarları Thiam'ı desteklerken, yönetim kurulu tercihini Rohner'den yana kullandı.

Rohner'in görev süresi Nisan 2021'de dolacak.

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