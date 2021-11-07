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Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

07.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu dünyaya geri getirecek olan kapsülün dünyaya gelişi bir gün ertelendi.

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotlar Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide, ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur’un yuvaya dönüşü ertelendi.

Pazar günü astronotları taşıyan kapsülün inmesi planlanıyordu ancak inişin yapılacağı alandaki hava şartları nedeniyle uçuşun Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

NASA Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kapsülün iniş yapacağı yerdeki hava durumu nedeniyle Crew-2 astronotları uzay istasyonundan 8 Kasım’da ayrılacak” denildi.

"Crew Dragon Kapsülü" Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından üretildi ve Florida sahiline inmesi planlanıyor. ISS'in yörüngesinde 24 Nisan’dan bu yana bulunan Crew-2 astronotlarının, dört astronottan oluşan bir sonraki ekip ISS’e ulaşmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Crew-3'ün ISS’e gidişi de olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenmişti.

AFP / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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