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Crew Dragon Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaştı

31.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Florida’dan içinde iki Amerikalı astronotla fırlatılan Crew Dragon Kapsülü Uluslararası Uzay Üssü’ne ulaştı. Kapsül 19 saatlik bir yolculuğun ardından üsse sorunsuz bir şekilde ulaştı

Crew Dragon Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaştı

Cumartesi günü Florida’dan içinde iki Amerikalı astronotla fırlatılan Crew Dragon Kapsülü Uluslararası Uzay Üssü’ne ulaştı. Kapsül 19 saatlik bir yolculuğun ardından üsse sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Cumartesi günü yerel saatle 15:22 kapsül SpaceX roketiyle uzaya fırlatılmış, kapsül 12 dakika sonra roketten ayrılarak yolculuğuna devam etmişti.

Bu yolculuk Amerika açısından tarihi önemde.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi 2011 yılında uzay mekiklerini emekliye ayırmasının ardından uzaya astronot gönderme konusunda Rusya’ya bağımlı hale gelmişti.

Amerikalı astronotlar Kazakistan’dan Rus Soyuz aracıyla Uluslararası Uzay Üssü’ne gönderiliyorlardı.

Bunun için de NASA her bir astronot için Rusya’ya 85 milyon dolar ödeme yapıyordu.

Şu ana kadar Amerika’nın bu konuda Rusya’ya 4.5 milyar ödeme yaptığı belirtiliyor.

Bu yolculukta ilk defa özel bir şirket aracılığıyla Amerikalı astronotlar Uluslararası Uzay Üssü’ne gönderilmiş oldu.

Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketle NASA arasında daha önce varılan anlaşma uyarınca astronotlar Uluslararası Uzay Üssü’ne Musk’ın şirketinin üretimi olan SpaceX roketinin taşıdığı Crew Dragon Kapsülü ile ulaştılar.

NASA’nın ve Musk’un amacı Mars’a ulaşmak.

Ama önce ilk hedef Ay. Ay’a 2024 yılında gidilmesi hedefleniyor. Ay yolculuğunun ardından da sıranın Mars’a gelmesi bekleniyor.

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